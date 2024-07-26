Собчак, Шишкова и беременная модель: кто оказался тайной матерью детей Дурова и почему он ее скрывал

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram бизнесмен Павел Дуров является одной из самых загадочных личностей в IT-индустрии. Миллиардера называли в Сети завидным женихом и убежденным холостяком, однако накануне появилась информация о том, что Дуров, похоже, оказался многодетным отцом. О том, с кем были романы у предпринимателя и что известно о матери его наследников расскажет редакция «Радио 1».