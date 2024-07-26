Собчак, Шишкова и беременная модель: кто оказался тайной матерью детей Дурова и почему он ее скрывал

Фото: соцсети П. Дурова
Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram бизнесмен Павел Дуров является одной из самых загадочных личностей в IT-индустрии. Миллиардера называли в Сети завидным женихом и убежденным холостяком, однако накануне появилась информация о том, что Дуров, похоже, оказался многодетным отцом. О том, с кем были романы у предпринимателя и что известно о матери его наследников расскажет редакция «Радио 1».
Дети Дурова от бывшей жены Дарьи Бондаренко
Дуров познакомился с Дарьей Бондаренко во времена учебы в Санкт-Петербургском государственном университете. Между студентами сразу вспыхнули чувства. Как удалось выяснить журналистам, Дарья родила от предпринимателя двоих детей. Известно, что в настоящее время женщина живет в Барселоне, а сын и дочь Дурова уже вошли в рейтинг богатейших наследников Forbes.
Фото: соцсети П. Дурова
Тайная мать троих детей Дурова
Журналисты «Комсомольской правды» вышли на след еще одной предполагаемой матери детей Дурова. Некая Ирина Болгар рассказала изданию, что тоже познакомилась с предпринимателем в Санкт-Петербурге. Брак пара официально регистрировать якобы не стала, но детьми обзавелась. По утверждению собеседницы издания, она родила от Дурова троих детей.
«Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно. Лея Дурова 2013 года рождения, Даниэль Дуров 2016 года рождения и Давид Дуров 2017 года рождения», — заявила Болгар.
Однако сам Дуров информацию о внезапном появлении наследников никак не комментировал.
Внимание на женщину, назвавшую себя матерью детей Дурова, обратила и журналистка Ксения Собчак. Она отметила миловидность брюнетки и то, что ее дети одеты в известные мировые бренды.
«Предполагаемая мать детей Павла Дурова оказалась миловидной брюнеткой, и внешне непохожей на бесконечную вереницу моделей, выступающих в жанре откровений «со мной переписывался Дуров», «я каталась на лодке с Дуровым». Ну и дети в Dolce&Gabbana», — написала в своем посте Собчак.
Журналистка уже не первый раз комментирует события из личной жизни программиста. Ранее она заявила, что не понимает нелюбовь Павла Дурова к атрибутам роскоши.
«Я вот люблю Дурова во всем, кроме этого посыла про «нет ни яхт, ни недвижимости». Чувак, ты эти деньги не украл, ты их честно заработал, так почему же не сделать свою жизнь полной этих милых олигархических удовольствий», — отметила Собчак.
С кем сейчас состоит в отношениях Павел Дуров
Фото: соцсети Д.Бако
Бизнесмен ведет непубличный образ жизни и свои отношения не афиширует. Однако некоторое время назад внимательные поклонники миллиардера обратили внимание на то, что рядом с офисом Telegram в Дубае расположен магазин роскошных купальников, принадлежащих некой Диане Бако. По самой популярной версии, именно она является новой избранницей Дурова.
В своем блоге основательница бренда белья поделилась новостью о том, что ждет ребенка, скрыв какие-либо подробности.
Известно, что девушка снималась в одном из клипов рэпера Моргенштерна * (признан иноагентом), который на тот момент также проживал в Дубае и был знаком с Павлом Дуровым.
Слухи о других романах Дурова
Фото: РИАНовости/Евгения Новоженина
Прежде Дурову приписывали отношения с Марией Троцко, Аленой Шишковой, Хельгой Лавкейти и другими моделями. Также сообщалось, что программист завел роман с сербской моделью Катариной Пудар. Девушка появилась в фотопроекте, приуроченному к семилетию соцсети «ВКонтакте».
Дуров на сайте знакомств
Несколько недель назад миллиардер завел страничку на популярном сайте знакомств. В профиле Дуров указал свои личные данные, а на анкету прикрепил три фотографии, на двух из которых позирует с обнаженным торсом.
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Анастасия Хохлова