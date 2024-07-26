Опубликованы новые кадры теракта 11 сентября башен-близнецов

Фото: istockphoto / vanbeets
Японский фотограф Кей Сугимото опубликовал на YouTube видео крушения башен Всемирного торгового центра (ВТЦ) в США, снятое им 11 сентября 2001 года с крыши дома 64 по улице Сент-Маркс-Плейс в Нью-Йорке, сообщили в РБК.
Он использовал профессиональную камеру Sony VX2000 с телеконвертером.
На видео можно увидеть, как от крыш башен поднимаются клубы чёрного дыма, а затем здания падают.
Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков из ячейки исламистской группировки «Аль-Каида» захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два из них были направлены на башни-близнецы в южной части Манхэттена. Ещё один самолёт врезался в здание Пентагона, а четвёртый упал в Пенсильвании.
Помимо 19 террористов, в результате атак погибли 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были мирными жителями. Этот теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.
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«Это кадры, которые я снял во время обрушения Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Я прошу вас использовать это видео только для исторических архивных целей», -написал Кей Сугимото в описании к видео.
На видео можно увидеть, как от крыш башен поднимаются клубы чёрного дыма, а затем здания падают.
Утром 11 сентября 2001 года 19 боевиков из ячейки исламистской группировки «Аль-Каида» захватили четыре пассажирских авиалайнера. Два из них были направлены на башни-близнецы в южной части Манхэттена. Ещё один самолёт врезался в здание Пентагона, а четвёртый упал в Пенсильвании.
Помимо 19 террористов, в результате атак погибли 2977 человек, ещё 24 пропали без вести. Большинство погибших были мирными жителями. Этот теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.
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Мира Полтева