«К бабушкам в родные кишлаки»: в Госдуме выступили за депортацию детей мигрантов, не знающих русский язык

09 июня 2025, 11:43

Депутат Матвеев призвал депортировать детей мигрантов, не сдавших русский

Фото: iStock/Professor25

Детей мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку и не поступивших в школы, необходимо отправлять «к бабушкам в родные кишлаки». Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев.