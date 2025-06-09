«К бабушкам в родные кишлаки»: в Госдуме выступили за депортацию детей мигрантов, не знающих русский язык
Детей мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку и не поступивших в школы, необходимо отправлять «к бабушкам в родные кишлаки». Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев.
Парламентарий подчеркнул, что в отношении родителей таких детей необходимо составлять протоколы о ненадлежащем воспитании, а после двух правонарушений их тоже «отправлять домой».
Матвеев отметил, что в прошлом году МВД России составило порядка восьми тысяч протоклов против родителей детей мигрантов, не посещающих школу. В отношении отца и матери, чьи дети не сдали экзаменты и продолжают не ходить в школы, проживая при этом на территории России, должны составляться протоколы по статье КоАП РФ о ненадлежащем воспитании детей. Если же за год будет составлено два таких протокола, семья будет подлежать депортации из России, отметил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
Также депутат добавил, что результаты тестирования детей мигратов на знание русского языка превзошли «худшие ожидания», поэтому теперь непонятно, что делать с учениками, которых уже зачислили в школы.
Напомним, что в апреле в России начал действовать новый закон, по которому дети мигрантов могут быть зачислены в образовательные учреждении только при наличии легального статуса в стране и достаточного уровня владения русским языком.
Ранее в этот день председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что к экзамену по русскому языку были допущены только 498 детей мигрантов из 2868 подавших заявления. За два месяца действия закона он показал свою эффективность, поскольку от общего числа заявившихся в учебные заведения были принято только 4%.
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