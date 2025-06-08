В Ростовской области дети мигрантов толпой избили пенсионера
В Ростовской области полицейские проверяют информацию об избиении пенсионера детьми мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба главного регионального управления МВД.
«Полицейские проводят проверку по факту конфликта, случившегося в Мартыновском районе» — передает ведомство.
Об инциденте стало известно после публикации видео в местных telegram-каналах. На нем запечатлен словесный конфликт между местными жителями, который после перерос в драку. В комментариях к видео указывалось, что происшествие случилось в хуторе Денисов. Там дети мигрантов из Средней Азии – турок-месхетинцев – избили толпой пенсионера. Отмечается, что жители хутора попросили помощи у главы СК РФ Александра Бастрыкина.
На данный момент полицейские выясняли, что 61-летний местный житель вместе со своим знакомым сделали замечание детям мигрантов 19 и 20 лет. Стоит отметить, что взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения. По итогу замечание перерасло в драку. Правоохранители уточнили, что перепалка не связана с межнациональной подоплекой.