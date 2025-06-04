Задержанных на российской стройке в Воронеже мигрантов заставили маршировать

04 июня 2025, 12:19

Фото: istockphoto/vichinterlang

Мигрантов, задержанных на стройке в Воронеже, заставили маршировать. Как пишет «Лента.ру», иностранцы идут гуськом, положа руки на плечи впереди идущего. Первый в колонне, вероятно, имитирует воинское приветствие, держа согнутую в локте руку у головы. Идущий рядом силовик контролирует происходящее, задавая счет построению.







«Раз. Раз. Раз, два, три», — говорит он.

