Задержанных на российской стройке в Воронеже мигрантов заставили маршировать
Мигрантов, задержанных на стройке в Воронеже, заставили маршировать. Как пишет «Лента.ру», иностранцы идут гуськом, положа руки на плечи впереди идущего. Первый в колонне, вероятно, имитирует воинское приветствие, держа согнутую в локте руку у головы. Идущий рядом силовик контролирует происходящее, задавая счет построению.
«Раз. Раз. Раз, два, три», — говорит он.Его подопечные при этом пытаются маршировать, но даже не попадают в ногу. Уточняется, что все происходило на одном из рынков города.
Накануне стало известно, что нелегальный мигрант увел с детской площадки 15-летнюю девочку-подростка, заманив в свою квартиру, и изнасиловал ее. Позже выяснилось, что им оказался 49-летний иностранный специалист из Узбекистана.