Задержанных на российской стройке в Воронеже мигрантов заставили маршировать

Фото: istockphoto/vichinterlang

Мигрантов, задержанных на стройке в Воронеже, заставили маршировать. Как пишет «Лента.ру», иностранцы идут гуськом, положа руки на плечи впереди идущего. Первый в колонне, вероятно, имитирует воинское приветствие, держа согнутую в локте руку у головы. Идущий рядом силовик контролирует происходящее, задавая счет построению.



«Раз. Раз. Раз, два, три», — говорит он.
Его подопечные при этом пытаются маршировать, но даже не попадают в ногу. Уточняется, что все происходило на одном из рынков города.

Накануне стало известно, что нелегальный мигрант увел с детской площадки 15-летнюю девочку-подростка, заманив в свою квартиру, и изнасиловал ее. Позже выяснилось, что им оказался 49-летний иностранный специалист из Узбекистана.
Никита Кротов

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