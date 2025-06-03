В Москве мигрант изнасиловал женщину в её автомобиле

Фото: iStock/Yazid Nasuha

В Москве следователи ведут уголовное дело о нападении. Неизвестный мужчина проник в машину и совершил насилие над женщиной, которая в ней находилась, сообщили в Следственном комитете РФ.



27 мая в западной части Москвы злоумышленник увидел возле стройки женщину в припаркованном автомобиле. Воспользовавшись уединённой обстановкой, мужчина применил силу и проник в салон машины. После этого он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера и скрылся.

После изнасилования потерпевшая немедленно обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативных мероприятий нападавший был задержан. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 131 УК РФ.

Ранее «Радио 1» сообщало о происшествии в Петербурге, где мигрант совершил насилие над ребёнком.

Ольга Щелокова

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