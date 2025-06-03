В Москве мигрант изнасиловал женщину в её автомобиле

03 июня 2025, 20:26

Фото: iStock/Yazid Nasuha

В Москве следователи ведут уголовное дело о нападении. Неизвестный мужчина проник в машину и совершил насилие над женщиной, которая в ней находилась, сообщили в Следственном комитете РФ.