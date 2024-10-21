Стало известно о бесплатной помощи пластических хирургов раненным в ходе СВО

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Российские военные, которые были ранены в ходе проведения спецоперации, могут бесплатно получать помощь пластических хирургов. Об этом сообщил главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова, пишет РИА Новости.
По ее словам, специалисты работают с солдатами, которые пострадали от осколочных ранений. Врачи восстанавливают им поврежденные участки тела и лица. Она отметила, что медики активно оперируют на базе военного госпиталя Бурденко, а также других клиник. Мантурова отметила, что соответствующие государственные программы дают возможность получить пациентам указанную помощь бесплатно.
Помимо этого, по ее словам, с военными работают стоматологи, а также бесплатно оказываются реабилитационные, завершающие косметические процедуры.
Ранее сообщалось, что депутаты нижней палаты российского парламента внесут законопроект, предоставляющий военнослужащим и добровольцам, участвующим в спецоперациях, право бесплатного проезда к местам отдыха и обратно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, по ее словам, с военными работают стоматологи, а также бесплатно оказываются реабилитационные, завершающие косметические процедуры.
Ранее сообщалось, что депутаты нижней палаты российского парламента внесут законопроект, предоставляющий военнослужащим и добровольцам, участвующим в спецоперациях, право бесплатного проезда к местам отдыха и обратно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова