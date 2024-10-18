Замглавы Павловского Посада проверил ход капремонта дома в Филимонове

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Ход капитального ремонта кровли многоквартирного дома в микрорайоне Филимоново, расположенного по адресу: 2-й переулок 1-го мая, 10, проверил в рамках пешего обхода территорий заместитель главы Павлово-Посадского округа по вопросам ЖКХ Александр Белоусов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В во время проверки работ по ремонту, а также благоустройству территории двора Александр Белоусов пообщался с местным жителями. Они попросили восстановить снегозадержатель на крыше дома №10 по 2-му переулку 1-го Мая.
В администрации округа напомнили, что пешие обходы территорий проводятся еженедельно.
Читайте также:
В Павловском Посаде 24 октября проведут День донора
Сироте из Павловского Посада вручили жилищный сертификат
В Павловском Посаде проводят рейды по безопасности пешеходов
«Обращение предал коллегам для рассмотрения и решения вопроса. Данный вопрос взят под личный контроль. С жителями свяжемся повторно и дадим ответ», — отметил Александр Белоусов.
В администрации округа напомнили, что пешие обходы территорий проводятся еженедельно.
Читайте также:
В Павловском Посаде 24 октября проведут День донора
Сироте из Павловского Посада вручили жилищный сертификат
В Павловском Посаде проводят рейды по безопасности пешеходов
Лев Каштанов