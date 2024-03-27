К дому советника Байдена подбросили навоз

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Неизвестный мужчина подбросил навоз к дому советника президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейку Салливану, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванного представителя правоохранительных органов.
Он рассказал, что инцидент произошел в понедельник и спровоцировал вмешательство полиции.
Злоумышленник, личность которого пока не установлена, бросил навоз в сторону дома Салливана, проезжая мимо на автомобиле. На это мгновенно отреагировала секретная служба, а также полицейская группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Последняя оперативно прибыла к дому политика, но опасности не обнаружила, уточнил официальный представитель секретной службы Энтони Гульельми.
Сейчас сотрудники полиции разыскивают мужчину.
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Злоумышленник, личность которого пока не установлена, бросил навоз в сторону дома Салливана, проезжая мимо на автомобиле. На это мгновенно отреагировала секретная служба, а также полицейская группа по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Последняя оперативно прибыла к дому политика, но опасности не обнаружила, уточнил официальный представитель секретной службы Энтони Гульельми.
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Ювелина Бернст