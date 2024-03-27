К дому советника Байдена подбросили навоз

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на 14 суток мужа экс-главы «Новой Голландии» Николая Конашенока за мелкое хулиганство. В отношении мужчины также возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма за его посты в социальных сетях о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщает «Фонтанка».