Помощник Байдена Салливан: Белый дом был не в курсе темы обмена Навального*

Фото: официальный сайт Белого дома
Белый дом был не в курсе темы возможного обмена оппозиционера Алексея Навального* (внесён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом заявил советник по нацбезопасности американского президента Джо Байдена Джейк Салливан, пишет ТАСС.
«Мы не слышали, чтобы какой-либо российский представитель в ходе каких-либо разговоров на эту тему поднимал вопрос о включении Навального в обмен заключенными», — сказал он на брифинге.Если такой интерес действительно был, то информация об этом, по словам Салливана, доходит «очевидно слишком поздно, потому что Навального больше нет в живых».
По словам главы государства, у него было одно условие – Навальный* больше никогда не вернется в Россию. Путин также охарактеризовал его смерть как печальное событие.
Позже пресс-секретарь главы государства уточнил, что Путин не подтверждал факт переговоров об обмене, а говорил о выдвинутой идее, с которой он согласился.
Алексей Навальный* умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля. Согласно заявлениям директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, оппозиционер умер своей собственной смертью в результате оторвавшегося тромба.
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Артем Путинцев