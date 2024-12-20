В Ленинском округе завершилось строительство школы на 1100 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на 1,1 тыс. учеников, построили в жилом комплексе «У реки. Эко Видное 2.0» на территории деревни Сапроново Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Четырёхэтажная школа общей площадью 17 тысяч квадратных метров расположена между корпусами «Нестеров» и «Левитан». Здание разделено на два блока: для начальной школы — на 400 учеников и для средней и старшей школы — на 700 учеников. В школе есть универсальные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, библиотечно-информационный центр с IT-зоной, актовый зал и два спортивных зала, медпункт, кабинеты логопеда и психолога, а также столовая на 550 мест», — говорится в сообщении.На пришкольной территории оборудована спортивная зона с площадками для футбола, волейбола и баскетбола, установлено также несколько детских игровых площадок.
Читайте также:
В Подмосковье завершили реконструкцию Щёлковских межрайонных очистных сооружений
В люберецком ЖК «Жулебино парк» ввели в эксплуатацию дом на 336 квартир
В Домодедове ввели в эксплуатацию детский сад на 250 мест
Лев Каштанов