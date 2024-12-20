Капремонт гимназии №5 в Люберцах завершат к началу учебного года

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
В Люберцах ведётся капитальный ремонт гимназии №5, расположенной по адресу: Октябрьский проспект, 348, завершить масштабное обновление здания планируется к 1 сентября будущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы, они выполнены уже 60%. Затем подрядчик приступит к отделочным работам», — говорится в сообщении.Общая площадь здания гимназии составляет более 3,8 тыс. квадратных метров. В ходе капремонта будет обновлён фасад, входная группа, кровля, потолки, полы и все инженерные сети, установлены новые радиаторы и сантехника, двери и окна. В программу ремонта входит также внутренняя отделка помещений, замена мебели и благоустройство прилегающей территории.
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Лев Каштанов