Капремонт гимназии №5 в Люберцах завершат к началу учебного года

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В Люберцах ведётся капитальный ремонт гимназии №5, расположенной по адресу: Октябрьский проспект, 348, завершить масштабное обновление здания планируется к 1 сентября будущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.