К концу недели в Москве резко потеплеет на 20 градусов

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Российскую столицу накроет сильный снегопад, а столбики термометров опустятся до -20 градусов. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, резкое похолодание произойдёт к утру четверга. Но после, в течение дня, температура начнёт повышаться.
Уже вечером в пятницу, 19 января, столбики термометров опустятся до -10 градусов. В субботу похолодает до -17 градусов, а к утру понедельника будет -20…-25.
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«Приблизится циклон, тёплый сектор его и фронтальная зона. Сильный снегопад начнётся с 15-18 часов, а температура к утру пятницы повысится до плюс одного градуса. Вот так за сутки от минус 20 до плюс одного. А затем снова вниз», — сказал Шувалов.
«Такие горы, пригорки и скачкообразная погода будет сохраняться до конца месяца», — заключил эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова