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К концу недели в Москве резко потеплеет на 20 градусов

Синоптик Шувалов: столичный регион накроет скачкообразная погода
17 января 2024, 12:07
Фото: IStock/MarianVejcik

Фото: IStock/MarianVejcik

Российскую столицу накроет сильный снегопад, а столбики термометров опустятся до -20 градусов. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, резкое похолодание произойдёт к утру четверга. Но после, в течение дня, температура начнёт повышаться.
«Приблизится циклон, тёплый сектор его и фронтальная зона. Сильный снегопад начнётся с 15-18 часов, а температура к утру пятницы повысится до плюс одного градуса. Вот так за сутки от минус 20 до плюс одного. А затем снова вниз», — сказал Шувалов.

Уже вечером в пятницу, 19 января, столбики термометров опустятся до -10 градусов. В субботу похолодает до -17 градусов, а к утру понедельника будет -20…-25.
«Такие горы, пригорки и скачкообразная погода будет сохраняться до конца месяца», — заключил эксперт.
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#подмосковье
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Путин поручил адаптировать детей мигрантов для учебы в школах
17 января 2024, 12:20

Фото: istockphoto/belander

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать предложения для адаптации детей мигрантов в российских школах и других образовательных учреждениях.
Текст поручения появился на сайте Кремля.

«Представить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях», —сказано в сообщении.
Председатель кабмина Михаил Мишустин, глава президентской администрации Антона Вайно, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев и уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова назначены ответственным за поручение.

Предложения необходимо представить до 1 июля.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин потребовал от кабинета министров разработать меры поддержки женщин, не состоявших в официальном браке с солдатами, которые погибли на специальной военной операции.

По поручению президента, необходимо продумать оказание помощи женщинам, не состоявших в браках с погибшими бойцами СВО, но при этом пара проживала вместе, вела общее хозяйство или в семье были дети.

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#новости
#дети
#школа
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Педагоги из Одинцова стали призерами международной олимпиады «Профи»
17 января 2024, 11:58

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Педагоги Одинцовской гимназии стали победителями и призерами международной олимпиады «Профи». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
В XVI международной олимпиаде «Профи» стали учителя английского языка Полина Трушникова и Евгения Федорова стали победителями, а призерами - Дарья Максимчук и Ольга Пинчук.

Данная олимпиада представляет собой показатель уровня знаний и навыков участников и мощный стимул для развития профессиональных компетенций.

«Одинцовская гимназия имени Е. М. Примакова всегда была образцом качественного образования и ярким примером того, как руководство, преподаватели и ученики могут совместно достигать высоких результатов. По итогам 2022/2023 учебного года гимназия в третий раз завоевала звание абсолютного лидера образования Подмосковья», — отметили в министерстве.

Кроме этого, педагоги Одинцовской гимназии им. Е. М. Примакова являются примером для своих учеников, а уроки помогают поднимать мотивацию к учебе благодаря своему оригинальному и практичному подходу к образовательному процессу ​детей.

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#подмосковье
#одинцово
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Экс-советник президента назвал три способа отличить мошенников от звонков родных
Экс-советник президента Клименко: распознать телефонного вора поможет диалог
17 января 2024, 11:35

Фото: IStock/Diy13

Мошенники для обмана россиян начали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы. Для этого преступники генерируют голоса с помощью нейросетей, сообщили в Центробанке России.
В эфире «Радио 1» председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, рассказал, что мошенники берут голос для прототипа из видео в соцсетях. Однако отличить механический голос от настоящего всё же можно, уверен эксперт.
«Сегодня искусственный интеллект ещё не настолько хорошо развит, чтобы в онлайне голосом вести диалог. Например, мы это чувствуем, когда звоним в банки или медицинские центры. Когда мы слышим записанный заранее голос, то он звучит по-человечески, но при диалоге начинаются искажения, потому что ответы на эти вопросы не были прописаны в программе изначально. Поэтому старайтесь больше говорить. Чем дольше вы говорите, спрашиваете что-то, тем больше шансов, что вы поймете, с кем разговариваете», — отметил Клименко.
Специалист напомнил, что часто искусственные родственники и близкие звонят в случае беды: попал в полицию, в больницу или в аварию. Чтобы урегулировать вопрос, жертве предлагают передать деньги.
«Никогда не надо идти на нарушение закона. Куда бы не попал ребёнок или близкий, пожилой человек, не нужно давать никакие взятки, не нужно отправлять куда-то деньги. Лучше позвоните в больницу или полицию или перезвоните», — призвал собеседник.
Избежать нежелательных звонков могут помочь специальные программы по определению номеров.

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#искусственный интеллект
#банк
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В Московской области начался учет охотничьих животных
17 января 2024, 11:34

Фото: пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области

В угодьях Московской области начался учет охотничьих животных. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
Ежегодный зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов региона начали проводить в Подмосковье. Он нужен для эффективной охраны и устойчивого рационального использования фауны региона.

«Как всегда, участникам мероприятия предстоит огромная работа. Общая протяженность маршрутов составляет более 4000 км, причем учетчикам необходимо пройти по каждому маршруту дважды, таковы требования методики», — объяснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Стоит отметить, что во время проведения учета на территории региона сотрудники записывают особенности местности, погодные условия, следы животных для полной картины охотничьего угодья.

На территории Московской области находится около 23 видов млекопитающих и 45 видов птиц.

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Дорожники Подмосковья за ночь очистили 9 тыс км автотрасс
17 января 2024, 11:26

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подмосковные специалисты очистили и обработали минувшей ночью около 9 тыс км дорог для безопасного проезда. К работам на муниципальных и региональных дорогах привлекли более 1 тыс рабочих и около 500 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
«В первую очередь работы прошли на скоростных и высокоинтенсивных трассах, маршрутах общественного транспорта, дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб. Оперативный штаб ведёт круглосуточный мониторинг и взаимодействует с экстренными службами для обеспечения безопасности на дорогах Подмосковья», – пояснил зампред правительства – министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

По данным синоптиков, ночью в регионе выпало около 1 см снега. Днём температура воздуха составит -12°С. По прогнозам метеорологов, местами ожидается снег.

В министерстве призвали водителей быть аккуратнее на дорогах, не совершать резких манёвров, плавно тормозить, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Автомобилистам также следует заблаговременно снижать скорость и тормозить перед пешеходными переходами.

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#подмосковье
#московская область
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Профессор МГЮА Веденеев умер во время лекции
17 января 2024, 11:23

Фото: iStock/SergeyPankratov

Профессор МГЮА имени О.Е. Кутафина 78-летний Юрий Веденеев скончался во время лекции в университете.
РЕН ТВ пишет, что заслуженному юристу РФ стало плохо во время лекции днем 16 января.

«Веденеев скончался во время лекции в корпусе МГЮА на Садово-Кудринской. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», –сообщает собеседник РЕН ТВ.
Юрий Веденеев был крупнейшим специалистом общей теории права и государства, конституционного и избирательного права.

В 1995 году Веденеева назначили членом ЦИК России. Он работал в Институте государства и права РАН. С 2000 года был руководителем Российским центром обучения избирательным технологиям при ЦИК России. В МГЮА имени Кутафина Юрий Веденеев начал работу в 2005 году в качестве профессора кафедры теории государства и права.

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#студенты
#новости
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Воробьёв объявил о завершении основных работ в котельной «ГЭМЗ» в Солнечногорске
17 января 2024, 11:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Все основные работы в котельной «ГЭМЗ» в Солнечногорске завершены, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. В новогодние праздники там произошла коммунальная авария, и многие жители остались без тепла.
«Екатерина Козелкова живёт на улице Колхозной в Солнечногорске. На одной из встреч с жителями она рассказала, что в её доме холодно – он запитан от котельной «ГЭМЗ», на которой произошла авария. Сейчас все основные работы в котельной завершили. Чтобы обеспечить её бесперебойную работу, вместе с «Газпром теплоэнерго» установили четыре блочно-модульные котельные. Они догревают теплоноситель до необходимых температур», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
Он добавил, что тепло в дома уже пришло, батареи горячие.

Накануне губернатор посетил квартиру Екатерины Козелковой в доме №32 по ул. Колхозной, где она живёт вместе с трёхлетним сыном Тимуром.

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#подмосковье
#московская область
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Девушка пошла в свингер-клуб и наткнулась на оргию с участием 13 человек
Daily Star: Девушка пошла в свингер-клуб и наткнулась на массовую оргию
17 января 2024, 10:59

Фото: istock / Dziggyfoto

В Канаде женщина пошла в свингер-клуб с друзьями и наткнулась на оргию, в которой участвовали сразу 13 человек. Об этом пишет Daily Star.

Сара из Торонто 10 лет не занималась интимом, поскольку стеснялась своей внешности. После 30 лет она стала наведываться в секс-клубы, чтобы избавиться от комплексов. Девушка поделилась, что в ноябре 2023 года вместе с друзьями явилась «на экскурсию» в один из свингерских клубов города. Сара призналась, что они хотели понаблюдать, как занимаются сексом другие люди. Но девушка застала оргию, которую не ожидала увидеть.

Компания из 13 человек отмечала день рождения в клубе. Позже они поднялись на второй этаж, а рассказчица с товарищами пошли за ними.

«И вот они сидят там, а потом начинают беспорядочно целоваться и трогать друг друга. И мы такие: «О господи», <...> — Нам достался билет в первый ряд, и мы смотрели как 13 человек этим занимаются», — поделилась воспоминаниями девушка.
Девушка признала, что зрелище было интересным. Сара также отметила, что для многих людей посещение подобных мероприятий наверняка кажется чем-то чрезмерным, одна ей они помогли улучшить психологическое состояние.

Канадка заявила, что научилась любить свое тело, находясь рядом с людьми, которые ее не осуждают.

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В Щёлковском перинатальном центре приняли 35-тысячные роды
17 января 2024, 10:57

Фото: пресс-служба Минздрава МО

35-тысячные роды приняли в Щелковском перинатальном центре с момента открытия медучреждения в конце августа 2017 года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Юбилейные» роды проходили с использованием кесарева сечения. На свет появилась девочка весом 3 килограмма и ростом 50 см. Мама и дочь чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке», — цитируются в сообщении слова главного врача Щелковского перинатального центра Андрея Пастернака.

Он добавил, что центр постоянно развивается, и местом рожать сюда приезжают не только из разных округов Подмосковья, но и из других регионов.

В министерстве также напомнили, что в Московской области есть интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье», где размещена вся информация о родовспоможении в регионе. Кроме того, для будущих мам работает кол-центр, сотрудники которого готовы ответить на все вопросы. Центр работает каждый день с восьми утра до восьми вечера, телефон: 8 (800) 550-30-03, звонок бесплатный.

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#новорождённые
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