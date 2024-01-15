Погодные горки: Жителей Москвы ждут резкие перепады температур и давления

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Погода в Москве и Московской области по-прежнему остаётся нестабильной. Жителей столичного региона ждут перепады давления и температур. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов
«Во вторник снега будет поменьше, но температура будет приблизительно такая же, а в среду нужно ждать очередной рывок вниз по температурной шкале. Самая низкая температура будет в ночь на четверг – 16-18 градусов ниже нуля в столице и в области до минус 20-22. Но это кратковременно» — сказал синоптик.В ночь с четверга на пятницу, по словам специалиста, в Москве может выпасть до 10 см снега. Это произойдёт вместе с повышением температуры и давления.
«До 10 см может снега выпасть с четверга на пятницу, снова будет повышение температуры до нуля. <…> С давлением также: низкое давление во вторник – 728-730 миллиметров ртутного столба, в среду оно подрастёт, в четверг достигнет пика – 740-745 миллиметров ртутного столба. А затем опять пойдёт вниз. Нужно быть готовым к тому, что погода будет влиять на метеозависимых», — добавил Шувалов.Читайте также:
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