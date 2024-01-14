В российском регионе попросили майнеров отключить фермы из-за сильных холодов

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В Дагестане представители энергоснабжающей компании «Россети Северный Кавказ» обратились к владельцам майнинговых ферм с просьбой временно выключить свои установки из-за сильных морозов и возникающих перегрузок в электросетях.
Филиал подчеркнул, что динамика загрузки сети указывает на резкое увеличение нагрузки, вызванное именно работой майнинговых ферм. Особенно сложная ситуация наблюдается в нескольких микрорайонах города Махачкала.
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