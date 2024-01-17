Синоптик Тишковец сообщил о рекордных снегопадах в Крещенский сочельник в Москве

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По данным Тишковца, в ночь на 18 января в московском регионе, по прогнозам, будет малооблачно, а показатели термометра достигнут -15-18 градусов, в Московской области — до -15-20 градусов. После полудня 18 января наступят «обложные» снегопады. Они закончатся через сутки.
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