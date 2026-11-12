К молодежи вернулся тренд 2015 года
В TikTok наблюдается массовый возврат к эстетике Tumblr winter — зимней меланхолии, популярной в середине 2010-х годов. Девушки активно публикуют видео с атрибутами этого направления, сообщает «Лента.ру».
Термин происходит от названия платформы для ведения блогов Tumblr, пик популярности которой пришелся на 2010-е годы. Пользователи самостоятельно оформляли дизайн страниц и публиковали контент без цензуры.
За годы существования на платформе сменилось несколько эстетических эпох — от хипстерского инди-попа и мрачного гранжа до софт-гранжа и зимней хтони. Последнюю тенденцию также называли «сканди-минимализмом»: для нее характерны тяга к эстетике туманного заснеженного леса и зимы в странах Скандинавии, спокойный стиль и отсутствие яркого макияжа.
Среди атрибутов Tumblr winter — одежда в белых, серых, черных и синих оттенках, уходовая косметика Nivea, проводные наушники, угги и мягкие свитера. Последовательницы тренда публикуют фотографии с книгами и чашками чая, демонстрируют сдержанные наряды и показывают утренние сборы в темноте.
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