К молодежи вернулся тренд 2015 года

12 ноября 2026, 19:19

Зимняя хтонь из 2015 года снова в молодежном тренде

Фото: istockphoto/SeventyFour

В TikTok наблюдается массовый возврат к эстетике Tumblr winter — зимней меланхолии, популярной в середине 2010-х годов. Девушки активно публикуют видео с атрибутами этого направления, сообщает «Лента.ру».