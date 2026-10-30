«Не уходить в клоунаду»: Лисовец назвал тренды этой зимы
Стилист Лисовец: этой зимой элегантность будет в тренде
Стилист Владислав Лисовец назвал главные тренды предстоящей зимы. По его словам, модно будет все, что нравится: шубы 1980-х и 2000-х, пуховики, кожаные пальто, парки и дубленки. Об этом пишет «Лента.ру».
Главное, предупредил он, не уходить в тотальный оверсайз и правильно подать образ. Лисовец также отметил, что вязаные вещи возвращаются вместе с интересом к исконно российской эстетике и желанием чего-то уютного и теплого, как в детстве.
«Отдельные вязаные вещи выглядят мило и уютно: шапочки, шарфы, носки, варежки. Но этого не должно быть очень много, иначе есть вероятность превратиться в деревенского персонажа. Вязаная сумка, шарф, смешная шапочка — можно, но только немного, чтобы не уходить в клоунаду», — заключил стилист.Ранее Лисовец высказался о культе сексуальности в моде. По словам эксперта, в современной индустрии моды усилился интерес к демонстрации тела