К Москве приближается холодный фронт с дождями

05 июня 2026, 10:45

Синоптик Шувалов: 9 июня холодный фронт принесёт дожди в столичный регион

Фото: Istock/Julia_Sudnitskaya

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 9 июня в столичный регион придёт холодный фронт с дождями.





В беседе с RT синоптик заявил, что в предстоящие выходные в Москве установится жаркая погода — днём около +25 °C. В понедельник жара сохранится, а температура повысится до +26...+28 °C. При этом Шувалов добавил, что с запада достаточно медленно перемещается холодный фронт.

«Во вторник он принесёт в столичный регион небольшие дожди и понижение температуры. Но оно не будет значительным. Днём ожидается порядка +22...+24 °C. И произойдёт определённая смена воздушных потоков», — пояснил он.