К Москве приближается холодный фронт с дождями
Синоптик Шувалов: 9 июня холодный фронт принесёт дожди в столичный регион
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 9 июня в столичный регион придёт холодный фронт с дождями.
В беседе с RT синоптик заявил, что в предстоящие выходные в Москве установится жаркая погода — днём около +25 °C. В понедельник жара сохранится, а температура повысится до +26...+28 °C. При этом Шувалов добавил, что с запада достаточно медленно перемещается холодный фронт.
«Во вторник он принесёт в столичный регион небольшие дожди и понижение температуры. Но оно не будет значительным. Днём ожидается порядка +22...+24 °C. И произойдёт определённая смена воздушных потоков», — пояснил он.Эксперт подытожил, что во время дождей ветер сменится с юго-восточного на северо-западный.