В России набирает популярность тренд «мама выходного дня»
В России набирает популярность тренд «мама выходного дня». Как уточняет Telegram-канал Baza, женщины всё чаще отдают детей отцам на постоянное проживание, а сами только навещают их.
Вместо долгих судебных тяжб за опеку они подписывают мировые соглашения. Сторонницы тренда отмечают: папа — такой же родитель, поэтому передать ему ребёнка — нормально. Мужчины больше зарабатывают, а дети порой сами не против жить с отцом.
Мама получает возможность строить карьеру и личную жизнь. Люди традиционных взглядов считают, что ребёнку нужна мама «на полный день». У тренда есть и тёмная сторона: некоторые женщины используют эту схему как месть, чтобы отец оценил тяжесть воспитания в одиночку. Такая ситуация может травмировать малыша.
Ранее стало известно, что «бежевые» родители не справляются с взрослением своих детей. Такие мамы и папы всё чаще принимают нормальные проявления подросткового возраста за психические расстройства.
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