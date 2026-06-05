Российские магазины заменяют немецкое пиво на северокорейское
В России спрогнозировали рост поставок пива из Северной Кореи
В российских магазинах увеличится доля пива из Беларуси, Китая, Словении, Северной Кореи и других дружественных стран. Об этом сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист заявил, что пошлина на пиво из недружественных стран составила €1,5 за литр. Это сделало чешское и немецкое пиво почти вдвое дороже. Кроме того, с 1 января вырос акциз — с 30 до 33 рублей за литр.
«Если год назад доля импортного пива в магазинах составляла примерно 4,5%, то в 2026 году она стала стремительно сокращаться. Однако торговые сети стали искать замену ушедшим брендам, появилось пиво из Китая, Словении, Северной Кореи», — отметил Шапкин.Торговые сети ищут замену ушедшим брендам. Основная конкуренция сейчас идёт в сегменте 80–100 рублей за бутылку 0,5 л. Если акцизы не вырастут заметно, средняя цена пива стабилизируется около 90 рублей. Эксперт подчеркнул, что общий спрос не растёт. Он предупредил, что производители и ритейл не смогут повышать цены, но возможна шринкфляция.