Российские магазины заменяют немецкое пиво на северокорейское

05 июня 2026, 10:32

В России спрогнозировали рост поставок пива из Северной Кореи

Фото: Istock/IL21

В российских магазинах увеличится доля пива из Беларуси, Китая, Словении, Северной Кореи и других дружественных стран. Об этом сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей и Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист заявил, что пошлина на пиво из недружественных стран составила €1,5 за литр. Это сделало чешское и немецкое пиво почти вдвое дороже. Кроме того, с 1 января вырос акциз — с 30 до 33 рублей за литр.

«Если год назад доля импортного пива в магазинах составляла примерно 4,5%, то в 2026 году она стала стремительно сокращаться. Однако торговые сети стали искать замену ушедшим брендам, появилось пиво из Китая, Словении, Северной Кореи», — отметил Шапкин.