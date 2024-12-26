К Новому году в московских СИЗО запланировали праздничное меню и просмотр кино

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Для заключенных московских СИЗО к Новому году запланировали разнообразное праздничное меню и просмотр новогоднего кино и телепередач. Об этом со ссылкой на столичное ГУ ФСИН сообщает АГН «Москва». К тому же, как отмечается, для осужденных готовят массовые культурные мероприятия.
«Предусмотрено приготовление котлет (мясных, рыбных), разнообразных гарниров из круп и жареного картофеля, а также приготовление овощей к основному гарниру второго обеденного блюда (холодная закуска), салаты винегрет и витаминный», — приводит агентство заявление пресс-службы.Стоит отметить, что такой заботой о заключенных отличается не только Москва. К примеру, в Кемеровской области праздничное меню в колониях и СИЗО готовят на 31 декабря, 1 января и 7 января. Как сообщает «Сiбдепо», среди блюд — винегрет, азу по-татарски с картофелем, селедка под шубой, пирог с рыбой и овощами.
«Ассортимент и количество продуктов, имеющихся на складах учреждений ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу, позволяют организовать приготовление разнообразных блюд в соответствии с нормами питания», — подчеркнули в кемеровском ГУФСИН.Читайте также:
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