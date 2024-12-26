К Новому году в московских СИЗО запланировали праздничное меню и просмотр кино

Комплексы фотовидеофиксации «Азимут 4» заметили в Московской области за 11 месяцев 2024 года около 820 тыс. случаев с непристёгнутыми ремнями безопасности. Это на 130%, то есть в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.