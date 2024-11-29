К омбудсмену Московской области Фаевской обратились 14 жителей Подмосковья

В ноябре на личный прием к Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратились 14 граждан региона. Они попросили содействия в решении ряда проблем, включая вопросы получения бесплатной юридической помощи, начисления различных выплат, в том числе участникам специальной военной операции, а также с жилищными и другими вопросами, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.