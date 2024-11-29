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К омбудсмену Московской области Фаевской обратились 14 жителей Подмосковья

Омбудсмен Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

Омбудсмен Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)

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В ноябре на личный прием к Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратились 14 граждан региона. Они попросили содействия в решении ряда проблем, включая вопросы получения бесплатной юридической помощи, начисления различных выплат, в том числе участникам специальной военной операции, а также с жилищными и другими вопросами, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Всем заявителям дали разъяснения. По вопросам, требующим детального рассмотрения, были приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы помочь восстановить права жителей согласно законодательству», — сообщила Фаевская.
Есть несколько способов обратиться к Уполномоченному:



  • позвонить по номеру телефона +7 (498) 602-32-20;
  • отправить электронное письмо на адрес upchmo@mosreg.ru с прикреплёнными документами, подтверждающими нарушение прав;
  • заполнить форму на официальном сайте;
  • записаться на дистанционное консультирование на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

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Серьезный сигнал: кинологи объяснили, почему взрослая собака ходит в туалет дома
Кинолог Голубев: если собака ходит в туалет дома, нужно проверить ее здоровье
29 ноября 2024, 11:53

Фото: iStock/O_Lypa

Когда владелец собаки замечает, что питомец справляет нужду в доме, он часто сразу же начинает его ругать, не пытаясь понять причины такого поведения. Конечно, такое поведение может доставлять массу неприятностей, но эффективное решение вопроса возможно только при условии внимательного анализа поведения собаки и правильного подхода.
В беседе с «Радио 1» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, на что нужно обратить внимание в первую очередь.

«Взрослая собака не станет ходить в туалет дома просто, чтобы насолить хозяину. Если ваш питомец демонстрирует такое поведение – это повод, чтобы в первую очередь проверить его здоровье. Если собаку ничего не беспокоит, то после консультации у ветеринарного врача, важно проанализировать свое поведение, внешние факторы, возможные раздражители и скорректировать их, чтобы решить проблему», – заявил эксперт.

Почему взрослая собака ходит в туалет дома


Проблемы со здоровьем


Если собака начала ходить в туалет дома, важно в первую очередь исключить проблемы со здоровьем любимца. Инфекции, возрастные или хронические изменения в организме, диабет, проблемы с мочеполовой системой и другие заболевания могут стать причиной такого поведения животного. Именно поэтому сначала следует исключить недомогания, чтобы помочь любимцу, если это необходимо.

Стресс


Находясь в стрессе, собака может переставать контролировать свое состояние и поэтому ходить в туалет дома. Животное не делает это назло хозяину, у собак нет абстрактного мышления, они не анализируют свои поступки. Также питомец может испугаться чего-то на улице, например, звука машин, других собак и не сможет сходить в туалет во время выгула из-за напряжения. Дома, расслабившись, собака может сильно захотеть в туалет и не дотерпев до следующего выгула, сделать это дома.

Несоблюдение графика выгула


Собаки привязаны к своим привычкам и с удовольствием следуют распорядку, установленному хозяином. Однако, если график выгула постоянно меняется, питомец может начать справлять нужду в доме. Важно помнить, что собака может терпеть без прогулки максимум 12 часов; если она держится дольше, это может негативно сказаться на ее здоровье. Частые изменения в расписании выгула могут привести к тому, что собака будет оставлять лужи в доме. Это также касается коротких прогулок: если вы выводите питомца всего на 10-15 минут и торопите его, он может не успеть полностью опорожниться на улице и сделает это дома.

Лужи на полу чаще всего встречаются у маленьких щенков из-за их физиологических особенностей и возраста, и это поведение обычно не вызывает поводов для беспокойства. С возрастом и при должном воспитании такие инциденты проходят. Однако если взрослый питомец начал справлять нужду в доме, это сигнал к размышлениям о причинах такого поведения. Не стоит ругать собаку — это неэффективно. Лучше разобраться в причинах и скорректировать ее поведение, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.


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Стало известно, сколько россиян планирую расквитаться с долгами перед Новым годом
РБК: 41% россиян планируют погасить долги до Нового года
29 ноября 2024, 09:16

Фото: iStock/alexialex

Почти половина россиян (41%) имеют долги перед финансовыми организациями и надеются погасить их до Нового года. Такие данные приводит РБК ссылаясь на результаты опроса финансового маркетплейса «Выберу.ру».
Так, 41% опрошенных заявили, что имеют различные долги, которые они планируют закрыть до Нового года. Из них у 25% есть задолженности по кредиткам, а у 23% взяты потребительские кредиты. При этом у 19% респондентов имеются долги по займам, у 17% — по автокредиту. 12% не погасили ипотеку, а 4% должны родственникам или друзьям.

31% россиян хотят погасить свои долги за счет подработки. Они планируют в декабре брать больше смен или найти дополнительный источник дохода. При этом 13% опрошенных рассчитывают на годовую премию, 14% решили потратить на закрытие долгов кешбэк или проценты от вкладов и инвестиций. Еще 12% россиян надеются выплатить долги за счет жесткой экономии.

Подрабатывать в основном планируют россияне в возрасте от 25 до 40 лет, при этом на годовую премию чаще надеются люди от 35 до 45 лет. Жители России старше 50 лет не планирует предпринимать каких-либо действий для закрытия долгов.

В опросе приняли участие три тысячи совершеннолетних россиян из городов-миллионников.

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МО РФ планирует взыскать 57,5 млн рублей с производителя средств борьбы с БПЛА
29 ноября 2024, 08:21

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Министерство обороны РФ подало иск на 57,5 миллиона рублей к ООО «Владимирский завод "Электроприбор"». Предприятие специализируется на производстве средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Об этом ТАСС сообщили в Арбитражном суде города Москвы, куда поступил соответствующий документ. Истец считает, что ответчик не выполнил должным образом свои обязательства, предусмотренные контрактом. Точная сумма исковых требований оборонного ведомства к предприятию составляет 57 502 195 рублей. Иск принят к производству. Других подробностей в суде не привели.

«Электроприбор» — крупное промышленное предприятие во Владимире, которое занимается разработкой и производством средств и систем связи как военного, так и гражданского назначения.

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#суд
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В МЧС россиянам порекомендовали собрать «тревожный чемоданчик»
29 ноября 2024, 07:25

Фото: ГУ МЧС по МО

МЧС рекомендовало жителям регионов России, где происходят природные катаклизмы или есть риск возникновения вооруженных конфликтов, собрать «тревожный чемоданчик». Об этом говорится на сайте ведомства.
«Правильно укомплектованный «тревожный чемоданчик» может обеспечить автономное существование человека в экстремальных ситуациях, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что необходимо собрать небольшое количество запасов, чтобы иметь возможность выжить в случае ЧП и дождаться помощи спецслужб. Каждый человек должен комплектовать «тревожный чемоданчик» исходя из места своего проживания и индивидуальных особенностей.

Легкие вещи и предметы первой необходимости стоит уложить в карманы и сверху, при этом еду и постельное белье стоит положить в самый низ.

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Невролог Хорошев раскрыл, какой горячий источник опасен для жизни
Невролог Хорошев: радоновые ванны плохо влияют на легкие человека
29 ноября 2024, 06:46

Фото: iStock/Pavel Sipachev

45-летняя россиянка отдыхала в Индии и посещала горячие источники трижды в день. Однажды она не вернулась в отель — местные жители нашли ее мертвой прямо в воде. Вскрытие показало, что у женщины случился сердечный приступ.
Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» сообщил, что горячие источники являются прекрасной оздоровительной процедурой, но есть некоторые исключения.

«Радоновые ванны, прямо скажем, не вполне полезны. Это ванны с большим содержанием радона. Это, как известно, продукт распада урана (уран — торий — радий — радон). Особенно много радона в подвальных помещениях, поскольку он там выделяется из микротрещин, но не рассеивается воздухом, а накапливается», — сказал врач.

По его словам, радоновые ванны могут стимулировать активность человека: чувствуется легкий подъем сил, повышается тонус, но есть и минусы.

«Люди не понимают того, что в данном случае они вдыхают много радона. Это вредно для легких и других органов», — подчеркнул эксперт.

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В Национальном центре «Россия» пройдет церемония закрытия Года семьи
В конце декабря церемония закрытия Года семьи пройдет в центре «Россия»
29 ноября 2024, 05:35

Фото: iStock/SeventyFour

Торжественную церемонию закрытия Года семьи планируется провести в Национальном центре «Россия» в конце декабря 2024 года.
Семьи из разных регионов страны будут приглашены на данное событие, поделилась с ТАСС информацией вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании комиссии Государственного совета РФ «Семья», которое проходит на федеральной территории Сириус.

Голикова уже обратилась к региональным властям, чтобы те провели подобные церемонии в своих субъектах.

Также в середине декабря, 14 числа, с 8 до 18 часов будет в России будет проходить квиз-турнир «Мир Крипто». Турнир будет посвящён криптографии и проведён в память о первом руководителе Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте Александре Старовойтове и его профессиональной команде.

Также с начала декабря и по конец февраля жители Подмосковья смогут стать участниками акции «Русский каток», которая будет проходить в России уже в третий раз.

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Автомобилистов призвали к осторожности рядом с крупногабаритным транспортом
28 ноября 2024, 22:51

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Водителям легковых автомобилей следует быть внимательнее, двигаясь или паркуясь рядом с крупногабаритным транспортом. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Часто причиной ДТП становится невнимательность и желание проехать побыстрее. Однако у автобусов, грузовой или специализированной техники длиннее тормозной путь, слепая зона больше, а сами они менее манёвренные. Кроме того, в салоне автобуса находятся пассажиры, и за их безопасность отвечает водитель», – отметили в ведомстве.
Водителям легковых машин следует соблюдать ПДД и уважать водителей крупногабаритного транспорта:

Нельзя парковаться на остановках, так как это мешает посадке и высадке пассажиров, работе спецтехники. Не следуете мешать движению. Лучше пропускать автобусы и спецтехнику, которые отъезжают от остановок. Также недопустимо подрезать автобусы – резкое торможение может стать причиной травм пассажиров.

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В селе Петрово закончили модернизацию коммунальных сетей
28 ноября 2024, 22:01

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

В селе Петрово городского округа Серебряные Пруды завершили все работы по модернизации коммунальных сетей. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Павлихин.
Прошлая зима показала слабые места в системе теплоснабжения округа. Весной начали ремонт и реконструкцию теплосетей.
«Серебряные Пруды вошли в самую масштабную в истории региона программу модернизации коммунальных сетей. Она охватит проблемные участки, а также восемь объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. В селе Петрово уже завершены все работы, вплоть до благоустройства. Суммарная протяжённость труб новой теплотрассы - 1,6 км. Построено девять теплокамер», – написал Павлихин в своём телеграм-канале.
По его словам, предпочтение отдали новым трубопроводам в изоляции ППУ, срок службы которых превышает 20 лет.

Особенностью модернизации теплосетей в селе Петрово стал способ укладки труб. Все они проходят под землей, что снизило теплопотери и изменило облик населённого пункта. Павлихин напомнил, что главная задача модернизации – сократить аварийные отключения до минимума и сделать жизнь людей комфортнее.

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#коммунальные службы
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В России проведут квиз-турнир, посвящённый криптографии
28 ноября 2024, 19:30

Фото: iStock / Alexander Sikov

14 декабря с 8 до 18 часов будет проходить квиз-турнир «Мир Крипто», сообщили в пресс-службе оргкомитета мероприятия. Турнир будет посвящён криптографии и проведён в память о первом руководителе Федерального агентства правительственной связи и информации при президенте Александре Старовойтове и его профессиональной команде.
Квиз-турнир пройдёт в онлайн формате для учащихся 1-2 курсов технических вузов и колледжей, школьников 7-11 классов, воспитанников кадетских корпусов, суворовцев, юнармейцев, членов спортивных и творческих коллективов, а также неформальных объединений Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Алтайского, Приморского и Хабаровского краёв и других регионов.
«У российской криптографической службы многолетняя история. Сегодня специалисты службы с помощью шифровальных средств защищают данные в информационно-телекоммуникационных системах и системах спецсвязи в России и её учреждениях за рубежом. Современные криптографы придерживаются традиций предшественников, но при этом используют новейшие технологические разработки. Цель современных мастеров тайнописи – максимальная защита информации государственной важности», – отметили организаторы.
Количество команд от одной образовательной организации не ограничено. Численность команды – до пяти человек. Сайт квиз-турнира. Регистрация открыта по ссылке до 13 декабря включительно.

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