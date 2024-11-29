К омбудсмену Московской области Фаевской обратились 14 жителей Подмосковья

Омбудсмен Ирина Фаевская (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области)
В ноябре на личный прием к Уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратились 14 граждан региона. Они попросили содействия в решении ряда проблем, включая вопросы получения бесплатной юридической помощи, начисления различных выплат, в том числе участникам специальной военной операции, а также с жилищными и другими вопросами, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Всем заявителям дали разъяснения. По вопросам, требующим детального рассмотрения, были приняты письменные обращения. Будем разбираться, чтобы помочь восстановить права жителей согласно законодательству», — сообщила Фаевская.Есть несколько способов обратиться к Уполномоченному:
- позвонить по номеру телефона +7 (498) 602-32-20;
- отправить электронное письмо на адрес upchmo@mosreg.ru с прикреплёнными документами, подтверждающими нарушение прав;
- заполнить форму на официальном сайте;
- записаться на дистанционное консультирование на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.
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