Омбудсмен Фаевская помогла получить право на пенсию инвалиду из Жуковского

Ирина Фаевская (Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)
С просьбой помочь получить направление на медико-социальную экспертизу к омбудсмену Подмосковья Ирине Фаевской обогатился житель Жуковского Алексей: в 2018 году он перенёс второй инсульт, из-за чего у него нарушилась координация и речь, а также начались постоянные головные боли. При этом самостоятельно получить направление на экспертизу по установлению инвалидности мужчина не смог, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«Алексей не может трудоустроиться по состоянию здоровья, никаких дополнительных источников дохода у него нет. Самостоятельно получить направление на прохождение медико-социальной экспертизы заявителю не удалось, поэтому этот вопрос был проработан совместно с региональным министерством здравоохранения», — сказала Ирина Фаевская.В результате Алексей прошёл все необходимые мероприятия, ему установили группу инвалидности и назначили пенсионные выплаты.
Обратиться к омбудсмену Подмосковья можно по телефону: 8 (498) 602-32-20, через электронную почту upchmo@mosreg.ru или через форму официальном сайте. Кроме того, на дистанционную консультацию можно записаться через региональный портал госуслуг.
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