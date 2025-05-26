К осени в России ограничат число банковских карт на одного человека

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Осенью в России могут ввести ограничения на количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека. Об этом в интервью «Известиям» напомнил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Инициатива Банка России, предполагающая лимит в 20 карт (из них не более 5 в одном банке), направлена на борьбу с мошенничеством.
Парламентарий отметил, что предложение будет рассмотрено нижней палатой в июне, а его принятие «не займет много времени». При этом он выразил сомнение в целесообразности даже таких лимитов, назвав их «чрезмерными».
Мера призвана осложнить действия мошенников, которые принуждают жертв открывать множественные счета для вывода украденных средств.
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Парламентарий отметил, что предложение будет рассмотрено нижней палатой в июне, а его принятие «не займет много времени». При этом он выразил сомнение в целесообразности даже таких лимитов, назвав их «чрезмерными».
Мера призвана осложнить действия мошенников, которые принуждают жертв открывать множественные счета для вывода украденных средств.
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Мария Моисеева