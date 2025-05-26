Учительница совратила четырех школьников на секс и обманом родила от одного из них

Фото: iStock/S_Chum
В Калифорнии (США) бывшей учительнице Лауре Уайтхерст, которая родила от школьника, предъявлены новые обвинения по вопросу сексуальных отношений с несовершеннолетними. Об этом сообщает издание Mercury News.
Четвертый по счету ученик школы в Редлендсе подал иск, заявив, что Уайтхерст совратила его в 2007 году. Тогда подростку было 16 лет. Ранее трое других жертв также обвинили её в домогательствах и принуждении к интимным связям.
Один из пострадавших, совращенный отец ребенка, получил компенсацию в $6 млн после суда в 2014 году. Он рассказывал, что женщина принуждала его к сексу, уверяя, что бояться не стоит — она якобы не может забеременеть.
По данным следствия, Уайтхерст приглашала школьников в кабинет, обсуждала с ними интимные темы, после чего вступала в сексуальные контакты как на территории школы, так и у себя дома.
После рождения ребенка Уайтхерст была приговорена к шести месяцам тюрьмы, однако новые иски вскрыли масштабы системных проблем в учреждении, где она работала.
Несмотря на многолетние жалобы и дискомфорт подростков, администрация учебного заведения игнорировала происходящее. Всего в школе зафиксировано около 50 жертв сексуального насилия со стороны педагогов, которые оставались безнаказанными более десяти лет.
Читайте также:
«Подростки злые, не позавидуешь»: Дочь Киркорова жутко травили в школе Дубая из-за эпатажного отца и связи с Пугачевой
Путин поздравил главного тренера «Краснодара» и губернатора региона с победой в чемпионате России
«Я же не дойная машина»: Иосиф Пригожин возмутился просьбе дочери Данаи купить ей жилье
Один из пострадавших, совращенный отец ребенка, получил компенсацию в $6 млн после суда в 2014 году. Он рассказывал, что женщина принуждала его к сексу, уверяя, что бояться не стоит — она якобы не может забеременеть.
Россиянам напомнили о скорых четырехдневных выходных в июне
По данным следствия, Уайтхерст приглашала школьников в кабинет, обсуждала с ними интимные темы, после чего вступала в сексуальные контакты как на территории школы, так и у себя дома.
После рождения ребенка Уайтхерст была приговорена к шести месяцам тюрьмы, однако новые иски вскрыли масштабы системных проблем в учреждении, где она работала.
Несмотря на многолетние жалобы и дискомфорт подростков, администрация учебного заведения игнорировала происходящее. Всего в школе зафиксировано около 50 жертв сексуального насилия со стороны педагогов, которые оставались безнаказанными более десяти лет.
Читайте также:
«Подростки злые, не позавидуешь»: Дочь Киркорова жутко травили в школе Дубая из-за эпатажного отца и связи с Пугачевой
Путин поздравил главного тренера «Краснодара» и губернатора региона с победой в чемпионате России
«Я же не дойная машина»: Иосиф Пригожин возмутился просьбе дочери Данаи купить ей жилье
Мария Моисеева