«За такое надо бить в рожу»: Экстрасенс Дмитрий Матвеев и актер Вячеслав Чепурченко устроили скандал в шоу «Мастер игры»

Вячеслав Чепурченко (Фото: Instagram* @chepurchenko_slava)
Скандал между экстрасенсом Дмитрием Матвеевым и актером Вячеславом Чепурченко разгорелся на шоу «Мастер игры» (ТНТ). Взаимное напряжение участников переросло в угрозы и крики. Матвеев напугал звезду сериала «Жуки», заговорив о смерти и покойных родственниках, что едва не привело к драке.
«Нелюбовь» между Чепурченко и Матвеевым зародилась еще на первом выпуске шоу, но во втором эпизоде она достигла пика. Началось все с того, что во время завтрака актер возмутился, что его перебили, а экстрасенс напомнил, как сам Чепурченко прервал его ранее.
Ситуация обострилась, когда Матвеев заявил, будто знает, кто из участников умрет первым, чем вывел Вячеслава из себя.
Своим недовольством он все же добился косвенных извинений.
Позже, на вечернем голосовании, Матвеев решил доказать свои способности. Экстрасенс собрался провести демонстрацию, приблизившись к Чепурченко. Однако тот в панике оттолкнул Матвеева, требуя убрать руку и угрожая «оторвать ее».
Ранее сообщалось, что юная невеста Григория Лепса Аврора Киба тоже угодила в скандал на шоу «Мастер игры».
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Ситуация обострилась, когда Матвеев заявил, будто знает, кто из участников умрет первым, чем вывел Вячеслава из себя.
«Братишка, ты про смерть начал говорить. Ничего не попутал? Братан, я уйду, но выйдем с тобой вдвоем, если ты начнешь так разговаривать. Ты понимаешь?», — намекнул актер.
Дмитрий Матвеев (Фото: Instagram* @dmitrymatveev.official)
Своим недовольством он все же добился косвенных извинений.
Позже, на вечернем голосовании, Матвеев решил доказать свои способности. Экстрасенс собрался провести демонстрацию, приблизившись к Чепурченко. Однако тот в панике оттолкнул Матвеева, требуя убрать руку и угрожая «оторвать ее».
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«Уйди, уйди! Я не хочу в этом участвовать. (...) Уберите, пожалуйста, помогите, я умоляю!» — закричал актер.Экстрасенс пояснил, что целился в другого участника, Бориса Дергачева, а беспокойство Чепурченко указывает на желание духа родственника поговорить с ним. Чепурченко отмахнулся, негодуя: «За такое надо бить в рожу».
Ранее сообщалось, что юная невеста Григория Лепса Аврора Киба тоже угодила в скандал на шоу «Мастер игры».
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева