Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «За такое надо бить в рожу»: Экстрасенс Дмитрий Матвеев и актер Вячеслав Чепурченко устроили скандал в шоу «Мастер игры»

«За такое надо бить в рожу»: Экстрасенс Дмитрий Матвеев и актер Вячеслав Чепурченко устроили скандал в шоу «Мастер игры»

Актер Чепурченко на «Мастере игры» заявил, что ударил бы Матвеев в рожу за испуг
Вячеслав Чепурченко (Фото: Instagram* @chepurchenko_slava)

Вячеслав Чепурченко (Фото: Instagram* @chepurchenko_slava)

Скандал между экстрасенсом Дмитрием Матвеевым и актером Вячеславом Чепурченко разгорелся на шоу «Мастер игры» (ТНТ). Взаимное напряжение участников переросло в угрозы и крики. Матвеев напугал звезду сериала «Жуки», заговорив о смерти и покойных родственниках, что едва не привело к драке.
«Нелюбовь» между Чепурченко и Матвеевым зародилась еще на первом выпуске шоу, но во втором эпизоде она достигла пика. Началось все с того, что во время завтрака актер возмутился, что его перебили, а экстрасенс напомнил, как сам Чепурченко прервал его ранее.

Ситуация обострилась, когда Матвеев заявил, будто знает, кто из участников умрет первым, чем вывел Вячеслава из себя.

«Братишка, ты про смерть начал говорить. Ничего не попутал? Братан, я уйду, но выйдем с тобой вдвоем, если ты начнешь так разговаривать. Ты понимаешь?», — намекнул актер.
Дмитрий Матвеев (Фото: Instagram* @dmitrymatveev.official)

Своим недовольством он все же добился косвенных извинений.

Позже, на вечернем голосовании, Матвеев решил доказать свои способности. Экстрасенс собрался провести демонстрацию, приблизившись к Чепурченко. Однако тот в панике оттолкнул Матвеева, требуя убрать руку и угрожая «оторвать ее».

«Я же не дойная машина»: Иосиф Пригожин возмутился просьбе дочери Данаи купить ей жилье
«Я же не дойная машина»: Иосиф Пригожин возмутился просьбе дочери Данаи купить ей жилье
«Уйди, уйди! Я не хочу в этом участвовать. (...) Уберите, пожалуйста, помогите, я умоляю!» — закричал актер.
Экстрасенс пояснил, что целился в другого участника, Бориса Дергачева, а беспокойство Чепурченко указывает на желание духа родственника поговорить с ним. Чепурченко отмахнулся, негодуя: «За такое надо бить в рожу».

Ранее сообщалось, что юная невеста Григория Лепса Аврора Киба тоже угодила в скандал на шоу «Мастер игры».

Читайте также:

«Если откажешь — ничего страшного»: Николай Агурбаш решил сделать предложение руки и сердца бывшей жене

«Подростки злые, не позавидуешь»: Дочь Киркорова жутко травили в школе Дубая из-за эпатажного отца и связи с Пугачевой

«Долго беспокойными снами я не выдержу»: Кристина Черкасова рассказала о сложностях материнства и своем текущем состоянии

*Запрещенная в России экстремистская организация
#актёр
#скандал
#шоу
#игры
«Подростки злые, не позавидуешь»: Дочь Киркорова жутко травили в школе Дубая из-за эпатажного отца и связи с Пугачевой
Детей Киркорова задирали в школе Дубая из-за отца, Пугачевой и суррогатной мамы
26 мая 2025, 03:34

Филипп Киркоров и его дочь Алла-Виктория (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория столкнулась с травлей в элитной школе Дубая из-за своего отца и Аллы Пугачевой. Ее резкие слова о детях известной певицы и Максима Галкина* вызвали очень спорную реакцию в соцсетях, однако девочка спокойно отреагировала на агрессию. Как оказалось, ей слышать негатив привычно.
В недавнем TikTok-видео дочь короля отечественной эстрады намекнула, что она является женской копией своего папы и весьма этим гордится. Комментаторы в ответ стали сравнивать Аллу-Викторию с детьми Пугачевой и Галкина*.

Девочку это сильно возмутило. На попытки связать ее с Пугачевой она написала «фу» и раскритиковала воспитание молодых наследников певицы.

Алла Пугачева и Максим Глакин* (Фото: Instagram** @alla_orfey)
«В отличие от них у меня было счастливое детство. Меня никто ничего не заставлял, я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что счастливое детство — это значит стоять возле пианино по несколько часов в день», — заявила она.
Эти высказывания вызвали шквал критики: пользователи называли девочку «наглой» и «невоспитанной», хотя часть аудитории защищала девочку, напоминая о ее юном возрасте.

«Люди, что с вами не так? Взрослые тетки сидят и пишут гадости про ребёнка? Она не выбирала, в какой семье родиться», — указали некоторые.
Филипп Киркоров (Фото: Instagram** @fkirkorov)

В то же время издание KP.RU выяснило, что Алла-Виктория спокойно отреагировала на «хейт» онлайн, потому что для нее он не является чем-то новым. Дочка Киркорова и ее брат Мартин пережили травлю в дубайской школе, где их задирали за отца, связь с Пугачевой и рождение от суррогатной матери.

«Уже один раз попал не в ту дверь»: Соседов раскрыл, почему Киркоров избегает разговоров о Пугачёвой
«Уже один раз попал не в ту дверь»: Соседов раскрыл, почему Киркоров избегает разговоров о Пугачёвой
«Подростки в этом возрасте очень злые. Алле и Мартину доставалось и за эпатажного отца, и за его бывшую жену. Кроме того, детей Филиппа задирали еще и из-за того, что у них суррогатная мать. В общем, в той школе им было несладко. Не позавидуешь. Дети наших знакомых учатся там же», — рассказал KP.RU источник, пожелавший остаться неизвестным.
Читайте также:

«Я же не дойная машина»: Иосиф Пригожин возмутился просьбе дочери Данаи купить ей жилье

«Долго беспокойными снами я не выдержу»: Кристина Черкасова рассказала о сложностях материнства и своем текущем состоянии

«Если откажешь — ничего страшного»: Николай Агурбаш решил сделать предложение руки и сердца бывшей жене

*Признан Минюстом РФ иноагентом
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#интернет
#жизнь
#воспитание
#отец
#пользователи
#девочка
#эмоции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
​«Долго ​беспокойными снами я не выдержу»: Кристина Черкасова рассказала о сложностях материнства и своем текущем состоянии
Кристина Черкасова рассказала о сложностях семейных будней после рождения второго сына
26 мая 2025, 02:37

​Андрей и Кристина Черкасовы с детьми (Фото: Instagram* @kristi__cherkasova)

Кристина Черкасова поделилась с поклонниками, как справляется с материнством после рождения второго сына Мирослава. Она призналась в тяжелых ночах, которые становятся легче благодаря поддержке мужа.
4-летняя звезда реалити-шоу «Дом-2» Кристина стала мамой во второй раз в феврале 2025 года. В личном блоге она рассказала, что любовь мужа Андрея, взявшего на себя многие заботы, помогла ей полностью восстановиться эмоционально всего за полтора месяца.

В отличие от первого сына Святослава, когда адаптация заняла год, теперь она осознанно наслаждается материнством.

Кристина Черкасова с сыном (Фото: Instagram* @kristi__cherkasova)
«Мне было морально очень тяжело не принадлежать себе и подстраиваться под малыша. Сейчас я знала, на что иду, и вижу, как летит время, глядя на старшего», — призналась она.
Однако ночи остаются нелегким испытанием: Мирослав просыпается каждый час-полтора для кормления, требует держать его столбиком из-за отрыжки, а после пяти утра шумно кряхтит, мешая родителям спать. Типичные семейные «радости» после рождения малыша.

«Конечно, это очень тяжело физически. После пяти-шести утра начинает шумно спать, кряхтеть, ворчать. Почему — не пойму, будто мышцы тянет. Если после полугода ситуация не изменится, то, возможно, завершу грудное вскармливание. Спать так долго рванными и беспокойными снами я не выдержу», — добавила Черкасова.
Кристина Черкасова (Фото: Instagram* @kristi__cherkasova)

Вторые роды для Кристины в принципе были сложными. Крупный малыш едва не потребовал кесарева сечения, но благодаря усилиям врачей все обошлось.

Черкасова также поделилась с подписчиками, что внешне тоже постепенно возвращается к «дородовому состоянию». Она довольна прогрессом, который сделала за три месяца.

Кристина Черкасова (Фото: Instagram* @kristi__cherkasova)

В начале мая «Радио 1» передавало, что в семье Черкесовых случились трудности. У Святослава начались проблемы со здоровьем. Нарушение дыхания привело к осложнениям на сердце. В результате мальчику потребовалась операция, чтобы избавиться от аденоидов.

Читайте также:

«Если откажешь — ничего страшного»: Николай Агурбаш решил сделать предложение руки и сердца бывшей жене

Анна Asti высказалась о диете на фоне слухов об РПП: «Иногда не успеваю поесть, потому что нервничаю»

«Я же не дойная машина»: Иосиф Пригожин возмутился просьбе дочери Данаи купить ей жилье

*Запрещенная в России экстремистская организация
#дом
#любовь
#роды
#шоу
#дети
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Если откажешь — ничего страшного»: Николай Агурбаш решил сделать предложение руки и сердца бывшей жене
Разорившийся олигарх Агурбаш решил сделать предложение руки и сердца бывшей жене
26 мая 2025, 01:03

Николай Агурбаш (Фото: кадр из шоу «Новые русские сенсации»)

Предприниматель Николай Агурбаш в шоу «Новые русские сенсации» на НТВ признался, что мечтает сделать предложение своей первой жене Ольге. Экс-супруг певицы Анжелики Агурбаш объяснил, что осознал ошибку ухода из семьи.
Бизнесмен, лишившийся «колбасной империи» из-за третьей жены Эльвиры, ценит поддержку Ольги в трудные времена.

Не так давно Николай оказался на грани банкротства. Эльвира привела его компанию к краху, уволив сотрудников и расторгнув 90% контрактов, когда Агурбаш доверил ей руководство «колбасной империей». В 2020 году уволили уже его самого. Николай чуть не лишился пенсии, опасаясь остаться без жилья.

Николай Агурбаш (Фото: кадр из шоу «Новые русские сенсации»)

В этот момент первую жену Ольгу, с которой он вместе воспитывал детей и общался после развода, тронуло состояние бывшего мужа. Она не отвернулась, несмотря на болезненный разрыв в прошлом из-за Анжелики Агурбаш.


«Предателем я его никогда не считала, хотя со мной почти никто не согласен. Мне обидно за его моральное состояние, мне обидно за его крах», — объясняла Ольга.
«Превратила это все в товар»: экс-муж Анжелики Агурбаш раскрыл правду о ней
«Превратила это все в товар»: экс-муж Анжелики Агурбаш раскрыл правду о ней
Агурбаш, теперь называя Ольгу образцом мудрости, заявил о решении сделать ей предложение руки и сердце во второй раз. При этом он добавил: «Если даже ты откажешь — ничего страшного. Все равно нас уже никто не разлучит».

Фото: кадр из шоу «Новые русские сенсации»

Он полон решимости начать заново и надеется, что Ольга до сих пор любит его.

«Эти годы, которые были, и те, которых не было… 42 года она была со мной. Сдаваться не намерен ни при каких обстоятельствах», — пояснил бизнесмен.
Читайте также:

«Я же не дойная машина»: Иосиф Пригожин возмутился просьбе дочери Данаи купить ей жилье

Олег Майами и Леша Свик покинули проект «Сокровища императора»

Директор Паши Техника усомнился в создании рэпером картины, проданной за 10 млн рублей
#пенсии
#страх
#предприниматель
#жизнь
#бизнесмен
#семьи
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я же не дойная машина»: Иосиф Пригожин возмутился просьбе дочери Данаи купить ей жилье
Иосиф Пригожин отказался покупать жилье дочери от первого брака, потерявшей мужа
25 мая 2025, 23:56

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: кадр видео Instagram* @valeriya)

Продюсер Иосиф Пригожин выразил недовольство жалобами дочери Данаи, которая требует от него купить ей жилье. Знаменитый отец считает, что 28-летняя дочь должна взять ответственность за свою жизнь, а не упрекать его.
Муж певицы Валерии рассказал в эфире НТВ на шоу «Ты не поверишь!», что устал от постоянных просьб о финансовой помощи от своих взрослых детей от первого брака, Данаи и 36-летнего Дмитрия.

Мама Валерии с ужасом вспомнила о браке дочери с Шульгиным: «Жалею, что не поступила со своим зятем яро и жёстко»
Мама Валерии с ужасом вспомнила о браке дочери с Шульгиным: «Жалею, что не поступила со своим зятем яро и жёстко»
Недавно Даная, у которой есть маленький ребенок, пожаловалась, что ее семью выселили из съемного дома, и намекнула отцу на необходимость собственной квартиры.

В декрете и без мужа, пропавшего в зоне боевых действий, она говорит, что не может оформить ипотеку. Однако Пригожин возмущен ее претензиями, считая их попыткой «задеть» и «опозорить» его.

Иосиф Пригожин (Фото: кадр видео Instagram* @prigozhin_iosif)

«Зачем она это педалирует? Чтобы меня лишний раз задеть, опозорить? (...) Я помогаю деньгами. Сейчас буквально просили, опять помог...», — передает слова Пригожина издание «7дней.ru».
Иосиф подчеркнул, что при этом не является для детей «дойной машиной», и считает неверным оказывать чрезмерную помощь. Он также напомнил, что оставил первой жене и детям несколько квартир и дачу.

Ранее в интервью программе «Светская хроника» продюсер уже с недовольством высказался об отношениях со старшими детьми.

«Меня раздражает их вечное нытье. Я оставил им квартиры, землю, дачу, регулярно помогаю деньгами. (...) Они должны сами устраивать свою жизнь», — указывал он.
При этом его дочь от второго брака, Лиза, самостоятельно зарабатывает в США с 15 лет.

Читайте также:

Экс-участница Dream Team Настя Рыжик вышла замуж

«Мне было больно, но спокойно»: экс-супруга Гуфа рассказала, как рэпер отвез ее в роддом

Сердюков устроил истерику и начал угрожать Бородиной на реалити: «Сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь»

*Запрещенная в России экстремистская организация
#сша
#ребёнок
#жильё
#квартиры
#жизнь
#шоу
#дома
#продюсер
#пригожин
#помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Вряд ли связано со сменой рациона»: Диетолог рассказала, как жене Цекало далось резко похудеть
Диетолог Соломатина: Супруга Цекало похудела не с помощью диеты
25 мая 2025, 22:49

Дарина Эрвин (Фото: Инстаграм* @darina.ervin)

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин напугала поклонников своими формами, многие решили, что у девушки анорексия. Врач-диетолог Елена Соломатина считает, что резкое снижение веса у Эрвин не связано с диетами.
«Скорее всего, супруга телеведущего тоже решила испытать на себе известный препарат для диабетиков, который позволил ей очень быстро экстремально похудеть», — сказала Соломатина в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она пояснила, что этот популярный препарат позволяет очень быстро похудеть, но сброшенный вес вернётся сразу, как прекращается курс уколов.

«Если курс закончится, то жена Цекало может вернуться к прежним формам, и экстремальная худоба пропадет», — пояснила диетолог.

Она также добавила, что в качестве побочного эффекта от применения данного препарата могут появиться проблемы со зрением.

Напомним, что Цекало женился на художнице в 2019 году, после чего эмигрировал в Штаты. Там же пара сыграла свадьбу, а медовый месяц провела в Италии. После этого Цекало пропал из российского медиапространства.

Читайте также:

«Уши сами по себе не оттопыриваются»: пластический хирург раскрыл секрет преображения молодой супруги Александра Цекало

Александр Цекало привёз молодую жену Дарину Эрвин в Россию

Похудевшая жена Александра Цекало разделась перед камерой

*Запрещен в РФ
#диетолог
#курс
#хирург
#супруги
Следите за нашими новостями
в удобном формате