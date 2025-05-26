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Россиянам напомнили о скорых четырехдневных выходных в июне

Депутат Нилов: с 12 по 15 июня у россиян будут четырехдневные выходные
Фото: iStock/BartekSzewczyk

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Россияне получат четырехдневные выходные с 12 по 15 июня из-за переноса праздничного дня с 8 марта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости.
Решение связано с тем, что в этом году Международный женский день совпал с субботой. Согласно правительственному постановлению, выходной был перенесен на 13 июня, что создает продолжительный отдых с 12 по 15 число.

Нилов подчеркнул, что такое регулирование рабочего графика было утверждено заранее для сохранения баланса нерабочих дней.

«Перенос был обеспечен решением правительства в прошлом году, поскольку 8 марта произошло совпадение нерабочего праздничного и выходного дня», — передает РИА Новости, ссылаясь на слова Нилова.
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Домохозяйкам могут начать ежемесячно оплачивать уход за детьми и инвалидами
В ГД внесли проект о выплате ежемесячного прожиточного минимума домохозяйкам
26 мая 2025, 01:43

Фото: iStock/Choreograph

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении ежемесячных выплат для домохозяек в размере регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ, разработанный по инициативе ЛДПР, предусматривает поддержку граждан, занятых исключительно ведением домашнего хозяйства, включая уход за детьми старше 1,5 лет, инвалидами и престарелыми родителями.

Право на выплату получат трудоспособные неработающие россияне, постоянно проживающие в стране и чей среднедушевой доход семьи не превышает двукратный региональный прожиточный минимум.

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Исключение составят новые граждане РФ — им выплата будет доступна только через 5 лет после получения паспорта. Также исключаются лица, использующие специальный налоговый режим «профессиональный доход».

Выплата должна будет назначаться на 6 месяцев с возможностью продления.

Финансирование планируется за счет субвенций из федерального бюджета, а ответственность за реализацию выплаты передадут регионам.

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Глава комитета Госдумы по соцполитике и соавтор инициативы Ярослав Нилов (ЛДПР) подчеркнул, что законопроект направлен на улучшение материального положения малоимущих семей и укрепление демографии в стране.

«Ежемесячная выплата домохозяйствам в размере прожиточного минимума, установленная в субъекте проживания, положительно скажется на материальном положении семей с низкими доходами, а также на демографической ситуации и социальной стабильности», — объяснил он.
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Во время игры в гольф с Трампом лебедь ущипнул Уиткоффа в пах
25 мая 2025, 22:41

Фото: iStock/ Arina_Bogachyova

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social выложил фотографию, на которой лебедь ущипнул за пах его спецпосланника Стива Уиткоффа.
Американский лидер пожаловался на сложности игры в гольф. Дональд Трамп показал момент нападения птицы на Уиткоффа.

«Я всегда говорил, что гольф может быть опасным видом спорта: моего друга покусали в Бедминстере», — подписал публикацию президент Соединенных Штатов Америки.

На кадрах видно, как лебедь щипает спецпосланника Трампа между ног, а тот предпринимает попытку освободиться, перехватив агрессивную птицу за шею. Что вызвало у лебедя агрессию, неизвестно.

Ранее билеты с надписью «Бедолага» вручили детям из малоимущих семей в Чите. Такой «сюрприз» подготовила администрация приезжего цирка «Огни манежа» из Петербурга.

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#дональд трамп
#сша
#гольф
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Изобретатель из России утверждает, что является создателем легендарного логотипа Toyota – подробности
Изобретатель Андрей Медведев утверждает, что является автором логотипа Toyota
25 мая 2025, 20:40

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Российский изобретать сделал неожиданное объявление. Андрей Медведев утверждает, что именно он в 1991 году создал легендарный логотип для автомобильной компании Toyota.
Мужчина рассказал, что в далёком 1989 году увидел новую Toyota Corolla. Ему очень понравился автомобиль, а поскольку он хорошо рисовал, ему захотелось придумать эмблему для марки. В 1991 году был запатентован известный всем логотип, состоящий из трёх скрещенных эллипсов, содержащих все буквы названия.

Изобретатель утверждает, что через сотрудника Mitsubishi он передал эскиз, чтобы представительство отправило его Toyota, поскольку в СССР на тот момент не было представителей японского бренда. В компании настаивали на том, чтобы Медведеву дали подтверждение получения корреспонденции, однако он отказался, пишет ​Telegram-канал Readovka.

Спустя несколько лет изобретатель заметил на Красной Пресне в Москве припаркованный автомобиль с его логотипом. Спустя много лет, в 2020 году Медведев решился написать президенту компании Toyota Акио Тойоде, попросив признать его автором лого. Однако в ответ ему написали, что эмблему якобы создавали японские каллиграфы.

Примечательно, что спустя несколько дней, со слов мужчины, Toyota сделала ребрендинг, отказавшись от логотипа под предлогом того, что его и так все знают.

В январе 2023 года акционеры уволили Тойоду за неспособность наладить производство электромобилей, однако Андрей считает, что они узнали о его письме. Теперь адвокаты изобретателя пытаются через суд признать авторство логотипа и добиться выплаты компенсаций за его использование.

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#изобретение
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Учёные обнаружили над Солнцем огненную «птицу», в 10 раз превышающую размеры Земли – фото
Над Солнцем обнаружили похожий на птицу объект, размером больше Земли
25 мая 2025, 18:30

Фото: iStock/murat4art

Учёные обнаружили оптический объект над Солнцем, напоминающий птицу, который больше Земли более чем в 10 раз. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своём Telegram-канале.
В материале сказано, что загадочный снимок поступил накануне с одного из телескопов LASCO. На изображении видна «птица» или некий «летательный аппарат» с пламенным следом.

Размер крыла этой «птицы» составляет около 150 тысяч километров, а значит объект более чем в 10 раз превышает размеры Земли. Он находился на высоте около двух миллионов километров над Солнцем.


В Лаборатории отметили, что такие изображения со структурами с плазменным следом являются очень редкими.

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#космос
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#пост
#птица
#аппарат
#лаборатории
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В Чите детям из малоимущих детей вручили билеты в цирк с надписью «Бедолага»
25 мая 2025, 15:36

Фото: iStock/Tatiana Belova

Билеты с надписью «Бедолага» вручили детям из малоимущих семей в Чите. Такой «сюрприз» подготовила администрация приезжего цирка «Огни манежа» из Петербурга.
На днях в городе появилась афиша о выступлении цирка шапито. Сотрудники соцзащиты отправили организаторам официальный запрос с просьбой выделить 17 пригласительных для детей. Было получено семь билетов, на каждом из которых стояла подпись с приглашением «бедолаге». На общем консилиуме было принято решение, что вести детей по такому пригласительному унизительно, поэтому на выступление никто из них не пришёл.

В беседе с Telegram-каналом Mash администратор цирка отметил, что ни он, ни директор не ставили таких подписей. По его словам, это сделала работница кассы для своих знакомых, однако она перепутала билеты и по ошибке отправила их детям. В итоге женщину уволили.

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