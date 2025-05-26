Россиянам напомнили о скорых четырехдневных выходных в июне

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Россияне получат четырехдневные выходные с 12 по 15 июня из-за переноса праздничного дня с 8 марта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с РИА Новости.
Решение связано с тем, что в этом году Международный женский день совпал с субботой. Согласно правительственному постановлению, выходной был перенесен на 13 июня, что создает продолжительный отдых с 12 по 15 число.
Нилов подчеркнул, что такое регулирование рабочего графика было утверждено заранее для сохранения баланса нерабочих дней.
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Нилов подчеркнул, что такое регулирование рабочего графика было утверждено заранее для сохранения баланса нерабочих дней.
«Перенос был обеспечен решением правительства в прошлом году, поскольку 8 марта произошло совпадение нерабочего праздничного и выходного дня», — передает РИА Новости, ссылаясь на слова Нилова.Читайте также:
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Мария Моисеева