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К Пасхе куриные яйца в России подешевели на 12,2 процента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.
По словам специалиста, подорожание наблюдается среди молочной продукции, цена которой выросла больше всего. Зафиксировано увеличение стоимости сливочного масла и молока на 37,8% и 22,7% соответственно в сравнении с прошлогодними результатами.
Тренин отметил, что к 2026 году продолжится увеличение стоимости наборов для приготовления кулича и творожной пасхи. При этом темпы роста могут замедлиться, если в стране сохраняться условия стабильности цен.
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«В 2025 году стоимость продуктов для Пасхи выросла, причем молочные товары подорожали сильнее всего... Основной вклад в подорожание внесли молочные продукты: сливочное масло подорожало на 37,8%, молоко стало дороже на 22,7%. Единственным исключением стали куриные яйца, цена на которые, напротив, снизилась на 12,2%», — рассказал эксперт.
Тренин отметил, что к 2026 году продолжится увеличение стоимости наборов для приготовления кулича и творожной пасхи. При этом темпы роста могут замедлиться, если в стране сохраняться условия стабильности цен.
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Иван Мусатов