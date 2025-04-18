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К Пасхе куриные яйца в России подешевели на 12,2 процента

Фото: iStock/darios44

Фото: iStock/darios44

К Пасхе куриные яйца в России подешевели на 12,2 процента. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина.
По словам специалиста, подорожание наблюдается среди молочной продукции, цена которой выросла больше всего. Зафиксировано увеличение стоимости сливочного масла и молока на 37,8% и 22,7% соответственно в сравнении с прошлогодними результатами.

«В 2025 году стоимость продуктов для Пасхи выросла, причем молочные товары подорожали сильнее всего... Основной вклад в подорожание внесли молочные продукты: сливочное масло подорожало на 37,8%, молоко стало дороже на 22,7%. Единственным исключением стали куриные яйца, цена на которые, напротив, снизилась на 12,2%», — рассказал эксперт.

Тренин отметил, что к 2026 году продолжится увеличение стоимости наборов для приготовления кулича и творожной пасхи. При этом темпы роста могут замедлиться, если в стране сохраняться условия стабильности цен.

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В Саратове приостановлена работа аэропорта
18 апреля 2025, 05:55

Фото: iStock/Giorez

В аэропорту Саратова была временно приостановлена работа аэропорта. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на приём и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — передает Кореняко.

Причиной ограничения является обеспечение безопасности полетов. Сотрудники аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности. О том, что именно стало причиной остановки работы воздушной гавани, не уточняется.

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На Украине сайты оптом распродают российские сим-карты
18 апреля 2025, 04:14

Фото: iStock/Anton Gaev

На украинских сайтах стали оптом распродавать сим-карты российских операторов, предположительно их покупают для мошеннических целей. Об этом пишет РИА Новости.
«Эти сим-карты могут, предположительно, использоваться для телефонных мошеннических операций на территории России», — объяснил агентству источник в силовых структурах.

По оптовой цене стоимость одной карты начинается от 150 гривен, что в рублевом эквиваленте составляет приблизительно 300 рублей. Сами продавцы утверждают, что с помощью российских симок можно зарегистрировать QIWI-кошелек, через который мошенники способны выводить украденные средства. К тому же карты позволяют злоумышленникам создать аккаунты в WhatsApp и «Авито».

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На Крымскому мосту перекрыто движение транспорта
18 апреля 2025, 03:06

Фото: iStock/Sergey Denisenko

В ночь на 18 апреля на Крымском мосту было введено временное ограничение на движение транспорта. Об этом сообщает telegram-канал об оперативной обстановке на дороге.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

Причины введения ограничений не уточняются.

Ранее эксперт заявил о снижении стоимости китайских автомобилей в случае возвращения ушедших с РФ западных брендов. Эта тенденция может наблюдаться и на вторичном рынке. При этом продажи авто из Китая за последний месяц упали на 50%, а за квартал на 32%.

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Мошенники стали обманывать россиян через Telegram-боты в честь Пасхи
18 апреля 2025, 02:45

Фото: iStock/Alina Chernyshova

Мошенники придумали новый способ обмана россиян, который заключается в создании фиктивных Telegram-ботов в честь празднования Пасхи. Об этом сообщает ИБ-компания F6.
В общем злоумышленники создали не менее 11 тысяч ботов в Telegram, которые якобы дают возможность получить подарок по случаю праздника. Как оказалось, ими воспользовались уже порядка 120 тысяч человек.

Как пишет ТАСС, данные боты созданы недавно и имеют русский интерфейс. В них мошенники предлагают пользователям получить подарок от имени Telegram, Roblox или популярного маркетплейса. Для этого от россиян требуют подписаться на ряд каналов. В них пользователи рискуют потерять свой аккаунт. К тому же каналы могут рекламировать инвестиционное мошенничество.

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Гаврилов: с мая некоторые пенсионеры смогут получить дополнительную выплату
18 апреля 2025, 02:44

Фото: iStock/mars58

В мае этого года ряд пенсионеров могут рассчитывать на дополнительную выплату в в размере 80 тысяч рублей. Об этом заявил депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов.
«В мае 2025 года вступают в силу изменения, затрагивающие пенсионные выплаты для нескольких категорий граждан. Эти изменения не носят универсального характера и касаются только тех, чьи условия труда или жизненные обстоятельства предполагают дополнительные меры материальной поддержки. Прежде всего, речь идёт о гражданах, имеющих отношение к Великой Отечественной войне. На основании указа президента №15 от 15 января 2025 года предусмотрена единовременная выплата в размере 80 тысяч рублей», — поделился депутат с РИА Новости.

Доплаты к пенсии смогут получить ветераны Великой Отечественной войны, члены экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности, чей стаж достигает 25 лет. Право на выплату остается не только за проживающими в РФ, но и за находящимися в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

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