Мигранты сняли с дома пасхальные украшения со словами «Пасха — харам» в Питере

Фото: istockphoto/Alina Chernyshova
Пасхальные украшения с одного из домов Петербурга сняли мигранты. Об этом пишет портал newsland, ссылаясь на местную жительницу. По ее словам, два иностранца снимали украшения, а еще один — снимал все на камеру.
Россиянка уточнила, что земляками руководил некий Рахмон. Местная жительница утверждает, что Рахмон называл Пасху харамом (нельзя, запрещено) и был недоволен другими христианскими праздниками. Собеседница добавила, что Рахмон против Масленицы и Нового года. Однажды мужчина добился демонтажа звезды, которая была установлена над входом в подъезд, указала россиянка. Предполагается, что в реакции мигранта на Пасху есть религиозные предпосылки.
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Никита Кротов