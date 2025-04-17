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Мигранты сняли с дома пасхальные украшения со словами «Пасха — харам» в Питере

Фото: istockphoto/Alina Chernyshova

Фото: istockphoto/Alina Chernyshova

Пасхальные украшения с одного из домов Петербурга сняли мигранты. Об этом пишет портал newsland, ссылаясь на местную жительницу. По ее словам, два иностранца снимали украшения, а еще один — снимал все на камеру.
Россиянка уточнила, что земляками руководил некий Рахмон. Местная жительница утверждает, что Рахмон называл Пасху харамом (нельзя, запрещено) и был недоволен другими христианскими праздниками. Собеседница добавила, что Рахмон против Масленицы и Нового года. Однажды мужчина добился демонтажа звезды, которая была установлена над входом в подъезд, указала россиянка. Предполагается, что в реакции мигранта на Пасху есть религиозные предпосылки.

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В Севастополе мигранты избили жителя Брянска, когда он попросил их не плеваться
17 апреля 2025, 12:08

Фото: iStock/nito100

Мужчина, приехавший в Севастополь из Брянска как турист, сделал замечание мигрантам из Средней Азии, когда те плевали на асфальт. Последние на замечание ответили кулаками: они начали избивать россиянина. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».
Драка произошла в сквере 300-летия Российского флота. Одного из нападавших отправили в колонию на 3,5 года за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, ещё один мигрант успел уехать из России, его объявили в розыск.

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Росгвардейцы задержали подозреваемого в крупном сбыте наркотиков в Пушкино
17 апреля 2025, 11:12

Фото: iStock/nito100

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в сбыте наркотиков в крупном размере в подмосковном Пушкино. Видео задержания предоставили в ведомстве. Уточняется, что задержанным оказался 22-летний уроженец ближнего зарубежья.
Патруль увидел злоумышленника ночью во дворе жилого дома. Увидев правоохранителей, мужчина попытался скрыться, но ему это не удалось.

«В разговоре с правоохранителями мужчина признался, что имеет при себе запрещенное вещество, предназначенное для дальнейшего сбыта», — сказано в релизе Росгвардии.
При досмотре у задержанного изъяли 2,55 героина. Молодого человека передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Открыто уголовное дело.

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В Люберцах прогремел взрыв
SHOT: В Люберцах, на базе приёма металлолома, произошёл взрыв
17 апреля 2025, 11:11

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Взрыв произошёл в подмосковных Люберцах, на базе приёма металлолома «Вторчермет», сообщает телеграм-канал SHOT.
На место происшествия едут экстренные службы. Информации о пострадавших нет.



Ранее на юге Москвы, на территории ТЭЦ-26, произошёл пожар, никто не пострадал.

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На территории ТЭЦ-26 в Москве произошёл пожар
17 апреля 2025, 07:39

Фото: iStock/grafoto

На юге Москвы разгорелся пожар на территории ТЭЦ-26, никто не пострадал. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«Рано утром на территории трансформаторной подстанции в Востряковском проезде произошел пожар», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что для выяснения точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

Сейчас пожар уже потушили. Никто не пострадал.

По данным МЧС, горело электрооборудование на территории ТЭЦ-26, которое используется для нужд станции. На работу предприятия огонь не повлиял. Сбоев в подаче электроэнергии не было.

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Адвокат террористов «Крокуса» раскрыл подробности о знакомстве исполнителей теракта
Адвокат Власов: Исполнители познакомились за несколько дней до теракта в «Крокусе»
17 апреля 2025, 07:02

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» познакомились всего за несколько дней до нападения, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Далерджона Мирзоева* Олег Власов.
Исполнители теракта назначили встречу в столице, прибыв из разных городов. Предыдущая координация велась через переписку в Telegram.

«Они встретились в Москве всего за несколько дней до нападения, приехав из разных мест. Мой подзащитный приехал из Новосибирска», — передает РИА Новости.
12 апреля стало известно, что у части жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» были обнаружены не только огнестрельные, но и колото-резаные раны. Предположительно, нападавшие также использовали холодное оружие или острые предметы во время атаки.

СК РФ: Теракт в «Крокусе» организовали спецслужбы недружественного государства
СК РФ: Теракт в «Крокусе» организовали спецслужбы недружественного государства
Власов ранее также отметил, что обвиняемых признали вменяемыми, а их физическое состояние оценили как удовлетворительное.

22 марта 2024 года вооруженные террористы ворвались в «Крокус сити холл», открыли огонь по людям в концертном зале и подожгли здание, заблокировав внутри посетителей. По последним данным, погибло 145 человек, а 551 получил ранения.

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*внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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