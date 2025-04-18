Мошенники стали обманывать россиян через Telegram-боты в честь Пасхи

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Мошенники придумали новый способ обмана россиян, который заключается в создании фиктивных Telegram-ботов в честь празднования Пасхи. Об этом сообщает ИБ-компания F6.
В общем злоумышленники создали не менее 11 тысяч ботов в Telegram, которые якобы дают возможность получить подарок по случаю праздника. Как оказалось, ими воспользовались уже порядка 120 тысяч человек.
Как пишет ТАСС, данные боты созданы недавно и имеют русский интерфейс. В них мошенники предлагают пользователям получить подарок от имени Telegram, Roblox или популярного маркетплейса. Для этого от россиян требуют подписаться на ряд каналов. В них пользователи рискуют потерять свой аккаунт. К тому же каналы могут рекламировать инвестиционное мошенничество.
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Как пишет ТАСС, данные боты созданы недавно и имеют русский интерфейс. В них мошенники предлагают пользователям получить подарок от имени Telegram, Roblox или популярного маркетплейса. Для этого от россиян требуют подписаться на ряд каналов. В них пользователи рискуют потерять свой аккаунт. К тому же каналы могут рекламировать инвестиционное мошенничество.
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Иван Мусатов