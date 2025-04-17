Страстная пятница 18 апреля: почему в этот день нельзя убираться и ловить рыбу, народные приметы

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Страстная пятница (она же Великая пятница) — особый день в православном календаре. Он завершает последнюю, шестую неделю Великого поста и предшествует Пасхе. В 2025 году Страстная пятница выпадает на 18 апреля. «Радио 1» расскажет подробнее о её значении и традициях, а также о том, что можно и нельзя делать в этот день.
Что такое Страстная пятница и ее значение
Согласно христианскому учению, в этот день был распят Иисус Христос. Событие сопровождалось природными явлениями: потемнением неба, землетрясением и атмосферой скорби. Римские воины, присутствовавшие при распятии, были потрясены происходящим. Для язычников идея единобожия была непонятна, а фарисеи воспринимали Христа как угрозу своей власти. В результате — смертный приговор и казнь.
Страстная пятница в римской традиции приходилась на день Венеры. В христианстве этот день получил статус самого скорбного и трагичного момента земной жизни Спасителя. В богословии он рассматривается как момент высшего проявления жертвы ради искупления грехов человечества.
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Существуют и древние тексты, созданные ранними христианами. Один из них — апокриф, найденный в районе египетского города Наг-Хаммади. В нём, по преданию, содержатся слова Христа: «Сразу после того, как душа рождается, дух жизни входит в неё».
Дата Страстной пятницы в 2025 году
В 2025 году Страстная пятница выпадает на 18 апреля. Расчёт этой даты основывается на дате Пасхи, которая в свою очередь определяется по лунно-солнечному календарю.
Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, наступившего после весеннего равноденствия. В 2025 году равноденствие произошло 20 марта. Соответственно, Пасха приходится на 20 апреля, а Страстная пятница — на 18 апреля.
Последняя неделя Великого поста длится шесть дней — от Великого понедельника до Страстной пятницы включительно.
Что можно делать 18 апреля
Страстная пятница — это день покаяния, тишины, духовного сосредоточения и ожидания Воскресения Христова. Рекомендуется:
- посетить церковную службу;
- посвятить время молитве и духовному очищению;
- искренне покаяться в своих грехах и постараться стать лучше;
- подготовиться к Пасхе: в этот день традиционно красят яйца и пекут куличи. Существует примета: если куличи получаются румяными и красивыми — год будет счастливым. Если подгорят — возможны трудности и неудачи
Что запрещено делать в Страстную пятницу
На этот день накладывается ряд запретов, связанных с духовной важностью происходящего:
Запрещены любые домашние дела, включая уборку, стирку, готовку — всё должно быть завершено накануне, в Чистый четверг. Не рекомендуется заниматься садовыми и огородными работами. Считается, что посаженные в этот день растения погибнут, а урожая не будет.
Исключаются любые развлечения, веселье, громкая музыка, шумные разговоры и ссоры. Нежелательно употреблять пищу до окончания вечерней службы.
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Народные приметы 18 апреля
Согласно народным поверьям, в Страстную пятницу:
- следует двигаться по направлению ветра, иначе можно привлечь несчастья;
- рыбакам не рекомендуется выходить в воду: лодка может перевернуться;
- в домах традиционно зажигались свечи и лампады, а открытый огонь гасился до захода солнца.
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