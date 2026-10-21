Кристина Орбакайте променяла мишленовские рестораны на борщ
Кристина Орбакайте опубликовала видео с приготовлением борща
Кристина Орбакайте опубликовала в личном блоге видео, где она готовит борщ, и таким образом показала подписчикам свой семейный быт.
Певица с лёгкой иронией напомнила, что даже тем, кто привык к изысканной кухне, порой хочется простой домашней пищи. За кадром женский голос отметил, что Орбакайте вкусно готовит.
«Что же, не всё ж по мишленовским ресторанам шататься. Сегодня у нас борщ», — сопроводила Кристина ролик комментарием.Так артистка дала понять, что домашняя еда остаётся для неё важной частью повседневной жизни, несмотря на знакомство с ресторанной кухней.
До этого Кристина Орбакайте восхитила подписчиков кадрами из новой фотосессии. Она позировала перед камерой в чёрном мини-платье с откровенным декольте.