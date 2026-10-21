Достижения.рф

Кристина Орбакайте променяла мишленовские рестораны на борщ

Кристина Орбакайте опубликовала видео с приготовлением борща
Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте опубликовала в личном блоге видео, где она готовит борщ, и таким образом показала подписчикам свой семейный быт.



Певица с лёгкой иронией напомнила, что даже тем, кто привык к изысканной кухне, порой хочется простой домашней пищи. За кадром женский голос отметил, что Орбакайте вкусно готовит.

«Что же, не всё ж по мишленовским ресторанам шататься. Сегодня у нас борщ», — сопроводила Кристина ролик комментарием.
Так артистка дала понять, что домашняя еда остаётся для неё важной частью повседневной жизни, несмотря на знакомство с ресторанной кухней.
Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* @orbakaite_k)
До этого Кристина Орбакайте восхитила подписчиков кадрами из новой фотосессии. Она позировала перед камерой в чёрном мини-платье с откровенным декольте.

Читайте также:

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0