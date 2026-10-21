Кристина Орбакайте променяла мишленовские рестораны на борщ

21 октября 2026, 21:24

Кристина Орбакайте опубликовала видео с приготовлением борща

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram* @orbakaite_k)

Кристина Орбакайте опубликовала в личном блоге видео, где она готовит борщ, и таким образом показала подписчикам свой семейный быт.





Певица с лёгкой иронией напомнила, что даже тем, кто привык к изысканной кухне, порой хочется простой домашней пищи. За кадром женский голос отметил, что Орбакайте вкусно готовит.

«Что же, не всё ж по мишленовским ресторанам шататься. Сегодня у нас борщ», — сопроводила Кристина ролик комментарием.