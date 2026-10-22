В Дагестане наказали директора школы, где учащиеся избили сверстника
В Дагестане директора школы и его заместителя по воспитательной работе привлекли к дисциплинарной ответственности после драки учеников. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Бабаюртовского района.
Инцидент произошёл в селе Герменчик. В интернете появилось видео, на котором группа учеников избивает сверстника. Прокуратура Дагестана выяснила, что подросток получил телесные повреждения в ходе драки на территории школы, и начала проверку.
В учебном заведении в эту среду прошло внеочередное заседание районной комиссии по делам несовершеннолетних. Каждый классный руководитель, ученики которого приняли участие в потасовке, должен был отчитаться о работе, проведённой с детьми до и после случившегося.
Руководству школы поручили в кратчайшие сроки организовать дополнительные мероприятия с участием несовершеннолетних, состоящих на учёте. Директора и заместителя по воспитательной работе наказали за ненадлежащий контроль и отсутствие должной профилактики.
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