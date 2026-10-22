В Дагестане наказали директора школы, где учащиеся избили сверстника

22 октября 2026, 02:20

В Дагестане директора школы привлекли к ответственности после драки с избиением ученика

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Дагестане директора школы и его заместителя по воспитательной работе привлекли к дисциплинарной ответственности после драки учеников. Об этом РИА Новости сообщили в администрации Бабаюртовского района.