На трассе в Тюменской области минивэн врезался в грузовик, семь человек погибли
В Тобольском муниципальном округе семь человек погибли при столкновении минивэна с грузовиком на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом в ночь на 22 октября сообщили в канале «МЧС Тюменской области» на платформе MAX.
Согласно материалу, авария произошла вчера вечером на 278-м километре федеральной дороги Р-404. По предварительной информации, минивэн наехал на стоящий грузовой автомобиль MAN, после чего загорелся. На сайте ведомства подчеркнули, что на участке организовали реверсивное движение, одну полосу перекрыли.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС России и Тюменской областной службы экстренного реагирования. Специалисты установили, что в результате ДТП семь человек погибли, еще двое пострадали. Все они находились в минивэне, детей среди них нет.
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