На трассе в Тюменской области минивэн врезался в грузовик, семь человек погибли

22 октября 2026, 00:47

Фото: канал в MAX «МЧС Тюменской области»/@vk_mchs_72

В Тобольском муниципальном округе семь человек погибли при столкновении минивэна с грузовиком на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом в ночь на 22 октября сообщили в канале «МЧС Тюменской области» на платформе MAX.