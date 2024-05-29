К покосу травы привлекли более 15 тыс. подмосковных коммунальщиков

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В Подмосковье для покоса травы задействованы более 15 тыс. сотрудников коммунальных служб. Об этом заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Поддержание газонов, придомовых территорий и детских площадок в надлежащем состоянии – главная задача коммунальщиков в летний период. На территории Подмосковья – более 15 тыс. дворовых территорий и свыше 2,5 тыс. общественных пространств с озеленением. В покосе задействованы больше 15 тыс. сотрудников 842 управляющих компаний», – уточнил Мурашов.Как отметили в министерстве, управляющие компании вместе с территориальными управлениями Минчистоты следят за состоянием зелёных насаждений и своевременно косят траву.
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Лора Луганская