Мурашов перечислил главные задачи на посту главы Минчистоты

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Зампред правительства Подмосковья Владислав Мурашов назначен главой Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Он рассказал о главных задачах на новом посту.
«Подмосковье – наш дом. Задача – содержать его в чистоте и порядке. Работаем над оптимизацией всех процессов, начиная с уборки контейнерных площадок и контроля выполнения жилищно-коммунальных задач управляющими компаниями со стороны инспекторского состава, заканчивая блоком обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Работы много. Одна из ключевых задач – подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему период», — отметил Мурашов.Отмечается, что ключевые задачи министерства – вопросы, связанные с чистотой, содержанием общественных и придомовых территорий, многоквартирных домов, а также уборка мусора.
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Лора Луганская