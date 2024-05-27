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Мурашов перечислил главные задачи на посту главы Минчистоты

27 мая 2024, 16:33
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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Зампред правительства Подмосковья Владислав Мурашов назначен главой Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Он рассказал о главных задачах на новом посту.


«Подмосковье – наш дом. Задача – содержать его в чистоте и порядке. Работаем над оптимизацией всех процессов, начиная с уборки контейнерных площадок и контроля выполнения жилищно-коммунальных задач управляющими компаниями со стороны инспекторского состава, заканчивая блоком обращения с твёрдыми бытовыми отходами. Работы много. Одна из ключевых задач – подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему период», — отметил Мурашов.
Отмечается, что ключевые задачи министерства – вопросы, связанные с чистотой, содержанием общественных и придомовых территорий, многоквартирных домов, а также уборка мусора.

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Синоптик Ильин спрогнозировал дождливое начало июня
27 мая 2024, 16:00

Фото: iStock/4u4me

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в начале первого месяца лета не исключены дожди в Москве.
При этом температура может достигнуть 1 июня 24-29°C.

«Но в этот же день не исключено развитие кучево-дождевых облаков, а это означает, что местами в столичном регионе пройдут небольшие кратковременные дожди», — добавил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

А до конца этого месяца, по словам эксперта, москвичей ожидает 30-градусная жара.

«Если сегодня в Москве воздух прогреется до 23-25°С градусов, что уже выше климатической нормы на 1-2 °С , то в продолжение недели температура воздуха будет повышаться и максимальное значение ожидается в пределах 25-30°С. Завтра в Москве в среднем около 27°С, в среду около 28°С, а в четверг и пятницу воздух будет прогреваться до 30°С», — прокомментировал в беседе с RT Ильин.

Ранее спасатели «Мособлпожспас» призвали жителей региона сохранять бдительность при отдыхе у воды.

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#развитие
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Две подмосковные школы готовы принять одарённых детей из Узбекистана
27 мая 2024, 15:48

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Две школы в Подмосковье готовы принять на обучение учеников из Узбекистана. Об этом рассказал в Ташкенте губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Что касается гуманитарных направлений, направлений, то две наших школы – Физтех-лицей и гимназия им. Примакова – имеют всю инфраструктуру для того, чтобы принимать не только учеников из разных регионов, но и из-за рубежа. Такая первая практика у нас уже реализована с Белоруссией. Дети, учителя и директора школ пока приезжают знакомиться с нашей системой образования, с лучшими практиками. Наши двери открыты для одарённых детей и из Узбекистана, и из Белоруссии, которые также могут получать образование», – отметил губернатор.
Подобная практика существует и на уровне высшего образования, продолжил Воробьёв.
«В Узбекистане открыто 14 филиалов ведущих вузов России. Они пользуются популярностью и достойно конкурируют, в том числе с зарубежными – ведь здесь работают и другие школы, в том, китайские и корейские. Но наши высшие школы пользуются популярностью. Поэтому во всех этих направлениях мы будем работать», – заключил глава региона.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин начал двухдневный государственный визит в Узбекистан. В Ташкенте состоится заседание Совета регионов двух стран. В составе российской делегации – представители Подмосковья. Московская область и Узбекистан на протяжении многих лет реализуют совместные проекты в сферах экономики, торговли, науки, технологий и других областях.

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Педагоги из Пушкино стали финалистами конкурса «За нравственный подвиг учителя»
27 мая 2024, 15:44

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

Педагоги из Пушкинского стали финалистами регионального этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкино.
Региональный этап Всероссийского конкурса проводился с января по апрель 2024 года.

«Финалистами регионального этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» стали Мария Яновна Макусинская, учитель истории и обществознания МБОУ «Образовательный комплекс № 3», Марина Михайловна Корольчак — учитель истории и обществознания МБОУ г. Ивантеевка «Образовательный центр № 8», Людмила Вячеславовна Зайцева — учитель начальных классов МБОУ г. Красноармейск «Центр образования № 2», Надежда Геннадьевна Кретова и Галина Михайловна Сторублева — учителя начальных классов МБОУ «Центр образования № 2» в Красноармейске», — подчеркнули в пресс-службе.

Конкурс ​проводился для специалистов в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет.

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Власти снова обсуждают повышение ввозных пошлин на вино
В ФТС оценили влияние возможного резкого повышения пошлин на вино из стран НАТО
27 мая 2024, 15:37

Фото: iStock/Giovanni Magdalinos

Начальник Главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС РФ Максим Чмора заявил, что решение по введению ввозной пошлины для вин из стран НАТО в 200 % пока не принято. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, в случае утверждения пошлина будет носить запретительный характер.

«Такой размер пошлины — он относится к категории запретительных. Экономический эффект при ее уплате и при последующей реализации продукции возможен только в очень маржинальной продукции», — сказал он.

Чмора отметил, что не смог бы отнести вино к такой категории.

Ранее сообщалось, что в России грядет повышение налогов. Предстоящие изменения будут нацелены на наиболее обеспеченные слои населения. В прошлом году среднедушевые доходы выше 100 000 рублей в месяц были зафиксированы у 11,2 процента россиян. Именно они ощутят на себе повышение налоговых ставок. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#доходы
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На выходных фестиваль «Город танцует в парках» посетили 15 тысяч человек
27 мая 2024, 15:29

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Порядка 15 тысяч человек посетили концерты фестиваля «Город танцует в парках» в эти выходные. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
За два дня на мероприятиях фестиваля побывали около 15 тысяч человек, а в конкурсной программе приняли участие 892 человека.

«На выходных финалистами стали школа интеллектуального танца Palette из Пушкино, танцевальный коллектив L.I.D. Fam из Королёва, танцевальный коллектив «Команда «Арт-М» из Раменского , театр танца «Те самые» из Каширы, образцовый коллектив хореографическая студия «Надежда» из Зарайска, танцевальный коллектив Voltage из Луховиц, образцовая детская хореографическая студия «Сильфида» и студия современного и уличного танца Marvel из Серпухова» — отметили в министерстве.

Больше всего зрителей было парках городских округов Зарайск, Королёв, Раменское и Кашира.

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В Подмосковье отремонтируют порядка 50 км дорог к детским лагерям
27 мая 2024, 15:13

Фото: пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Больше 50 км покрытия отремонтируют на дорогах к детским лагерям Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ремонтные работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«Проезд к 15 детским лагерям Подмосковья станет комфортнее благодаря ремонту 13 участков региональных дорог. Работы проведут в девяти округах, на всех участках помимо ремонта покрытия, укрепят обочины и нанесут разметку», – поделился заместитель председателя правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Дорожное покрытие обновят в Поведники ул. Санаторной, которая ведёт сразу к трём лагерям. В Богородском округе отремонтируют участок Бисеровского шоссе, которое ведет к лагерю «Купавна».В Одинцовском округе комфортный проезд будет сделан к лагерю «Радуга» в д. Пронское и пансионату «Университетский» в д. Волково.

Полный перечень дорог, которые будут отремонтированы, можно найти на официальном сайте Минтранса Подмосковья.

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#детские лагеря
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Глава АИДТ Ветров предложил ввести в школах игры в вышибалы
27 мая 2024, 15:04

Фото: iStock/matimix

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров выступил с инициативой дополнить школьные уроки физкультуры играми в городки и вышибалы.
Такие игры, по его словам, также могут развить здоровый спортивный азарт и чувство товарищества в школьниках.

«Прошу рассмотреть возможность обязательного внедрения в школьные занятия физкультурой таких русских видов спорта, как городки, чижик и вышибалы», — приводит RT текст обращения Ветрова на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

В то же время отмечается, что в Москве ко Дню защиты детей состоится фестиваль киберспорта.

«Главная цель фестиваля – улучшить взаимопонимание родителей и детей, увлеченных киберспортом, а также популяризовать спорт XXI века среди молодого поколения. Для этого команда ФКС Москвы подготовила обширную программу. В музее ИТ посетители смогут ознакомиться с ретроконсолями разных времен и попробовать себя в играх прошлого», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы Федерации компьютерного спорта (ФКС) столицы.

Ранее сообщалось, что учащиеся Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Знание.Лектор».

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«Улыбаемся и машем»: как Попов отреагировал на отказ суда освободить его из СИЗО
Генерал Попов с улыбкой принял повторный отказ освободить его из СИЗО
27 мая 2024, 14:48

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В понедельник, 27 мая, 235-й гарнизонный военный суд повторно отказался менять меру пресечения для арестованного бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и выпустить его из СИЗО под домашний арест. Попов принял решение суда с улыбкой. Кадры публикует Shot.
Заседание прошло в закрытом режиме, при этом Попов был в зале суда без наручников. СМИ удалось заснять генерала после оглашения решения суда. На кадрах он сидел за стеклом, улыбался и поднимал руку, зажатую в кулак.


Не только адвокаты, но и само следствие ходатайствовали о переводе Попова из СИЗО под домашний арест ввиду неких обстоятельств, установленных в ходе расследования.

Напомним, Попов был задержан по подозрению в мошенничестве. Его обвиняют в краже более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенного для строительства оборонительных сооружений в зоне СВО. Однако многие военные эксперты сомневаются в виновности генерала.

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Протесты в Армении: что известно, почему протестующие вышли против Пашиняна
В Армении во время протестов полиция задержала более 300 человек
27 мая 2024, 14:12

Фото: сайт Кремля

Акции гражданского неповиновения по призыву лидера оппозиционного движения архиепископа Баграта Галстаняна начались с раннего утра в разных местах Армении.
Почему жители страны вышли на улицы с требованием отставки Пашиняна, кого задержали силовики и когда премьер-министр уйдет в отставку расскажет редакция «Радио 1».

Почему в Армении начались акции протеста против Пашиняна

Протесты идут против передачи Азербайджану четырех приграничных сел, которые были в составе соседней страны, но в 1990-х перешли под контроль Армении. До этих событий два государства пережили еще одну войну за Нагорный Карабах, в результате которого территория отошла Баку.

Ранее Пашинян фактически согласился отдать Азербайджану эти села. Гражданские активисты требуют от него отменить это решение и уйти в отставку. Одним из лидеров оппозиции стал глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Сейчас он находится среди толпы.

В Армении с раннего утра начались акции гражданского неповиновения
В Армении с раннего утра начались акции гражданского неповиновения

Кого задержали в Армении на массовых акциях протеста

По последним данным, число задержанных составляет более 300 человек. Во время задержания силовики скрутили депутата от оппозиции Ашота Симоняна. Был задержан пророссийский блогер Мики Бадалян. Армянский певец Арсен Григорян получил травму ноги. Его отвезли в больницу.

В МВД Армении заявили, что «все задержанные не выполняли законные требования полиции».

Полиция Армении задержала более 60 человек, перекрывавших улицы по всей стране
Полиция Армении задержала более 60 человек, перекрывавших улицы по всей стране

Протестующие перекрывают улицы по всей стране

Количество человек, принимающих участие в протестах, неизвестно. Протестующие перекрывают улицы скамейками, машинами и мусорными баками, блокируя движение на автотрассах. Акции протеста привели к перекрытию автомагистрали в Иран. Активисты заблокировали дорогу в Иран возле города Аштарак, а также несколько улиц в Ереване. Полиция пытается разблокировать трассы.

Заявление Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армянская апостольская церковь с исторических времен является «агентом влияния». Он пригрозил решить этот вопрос «за два — три месяца». Он также назвал процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, который начался с Тавушской области, гарантией безопасности для Армении.

Отставка премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в скором времени может покинуть свой пост на фоне протестов, пишут «Известия» со ссылкой на специалиста по конфликтам на Кавказе Каринэ Геворгяна.

«Судя по тому, что ходят по улицам 100 тыс. человек, в общем-то понятно, что уже эту волну трудно остановить. Пашинян сам себя загнал в угол своими прежними заявлениями и разными противоречивыми обещаниями, которые он не выполнил. Я думаю, что в конечном итоге он все-таки вынужден будет уйти в отставку», — сказал он.

Помимо этого, политолог Антон Бредихин высказал в разговоре с изданием аналогичное мнение. Он напомнил, что сам Пашинян пришел к власти на волне протестов.

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