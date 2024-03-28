Мурашов: Московская область в полном объеме готова к пожароопасному сезону

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов отметил, что в Подмосковье все городские округа подготовлены к встрече приближающегося сезона пожаров. Об этом сообщил корреспондент «Радио 1».
В Доме правительства Московской прошло окружное совещание посвященное эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений в ЦФО.
Также сезон начнется из-за быстрого схода снега намного раньше, чем в прошлом году.
Стоит отметить, что перед началом сезона помимо поверки техники, прошли командно-штабные учения со всеми необходимыми службами.
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«Техника в Подмосковье готова к началу пожароопасного сезона на 97%, за ближайшую неделю готовность будет стопроцентная. <…> Есть план нахождения техники на каждой территории. Как только начинается пожароопасный сезон, технику подгоняют к местам потенциального возгорания, туда, где чаще всего происходит возгорание. Таких мест в Московской области 58. Мы работаем на опережение», — подчеркнул Владислав Мурашов.
«На лесопожарных станциях заканчивается проведение мероприятий по подготовке техники, оборудования и личного состава к пожароопасному сезону, который прогнозируется сложным. Также сотрудники региональной диспетчерской системы круглосуточно мониторят состояние лесов с помощью комплексной системы оперативного управления силами и средствами тушения лесными пожарами» — поделился председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Стоит отметить, что перед началом сезона помимо поверки техники, прошли командно-штабные учения со всеми необходимыми службами.
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Мира Полтева