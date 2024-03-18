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«К предателям будут относиться как в зоне боев»: Путин – о смертной казни в России

Путин о смертной казни в России: К предателям будут относиться как в зоне боев
18 марта 2024, 01:55
Фото: iStock/txking

Фото: iStock/txking

Президент России Владимир Путин поднял тему смертной казни в разговоре с журналистами в Гостином дворе, передает ТАСС.
По его словам, в России нет смертной казни, но к предателям страны всегда будет отношение, как будто они вооружены. Глава государства подчеркнул, что правоохранительные органы будут выявлять и принимать меры предосторожности всех, кто воюет с Россией с оружием в руках.

Ранее Путин сравнил членов «Российского добровольческого корпуса» (РДК*) с власовцами, заявив, что «хорошо известно», чем они закончили.


До этого российский лидер заявил о возможности конфликта России и НАТО и катастрофичном состоянии политической системы в США.

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* Запрещенная в России террористическая организация
#россия
#владимир путин
#смертная казнь
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Игорь Брынцалов поблагодарил жителей Подмосковья за участие в выборах президента РФ
Игорь Брынцалов поблагодарил жителей Подмосковья за участие в выборах
18 марта 2024, 02:27

Фото: Мособлдума

В Подмосковье завершилась работа избирательных комиссий на прошедших трехдневных выборах президента Российской Федерации, ​сообщается на сайте Московской областной Думы.
Председатель Московской городской думы Игорь Брынцалов поблагодарил жителей Московской области за участие в президентских выборах: «Избирательные участки закрыты. Теперь начинается не менее ответственная работа – это подсчёт голосов».

«В течение трёх дней я посещал участки, наблюдал за ситуацией и разговаривал с людьми. Могу с уверенностью сказать, что всё организовано грамотно. Обеспечена безопасность и прозрачность выборного процесса. В сегодняшних реалиях это очень важно. Профессионально отработали сотрудники избирательных комиссий, наблюдатели и полицейские», – отметил Игорь Брынцалов.

Спикер регионального парламента также поблагодарил жителей «за их заботливое и активное гражданство».

«Голос каждого – это кирпичик в строительство сильной и независимой России», – добавил Игорь Брынцалов.

Ранее он принял участие в масленичных празднованиях в Балашихе и поздравил военнослужащих дивизии Дзержинского.

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#игорь брынцалов
#мособлдума
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#выборы
#подмосковье
#московская область
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Путин озвучил главную задачу после выборов
Путин: Мы определились с главной задачей после проведения выборов
18 марта 2024, 01:47

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Нынешний президент России Владимир Путин объявил, что в настоящее время главная задача – двигаться вперед, передает РИА Новости.
На встрече с сопредседателями Избирательного штаба глава государства отметил, что за последние несколько месяцев была проделана большая работа.

«Но без всякого сомнения основная задача сейчас заключается в том, чтобы не зафиксировать результаты выборов, а, наоборот, на основе этого результата двигаться вперед, выполняя все то, о чем мы говорили в ходе избирательной кампании», – подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ заявил, что мечтает о сильной и суверенной России. По его словам, результат выборов позволит этого добиться.

До этого российский лидер прокомментировал потенциальный военный конфликт России и НАТО, назвал катастрофической политическую ситуацию в США и раскрыл детали готовившегося обмена Навального* на западного политзаключенного.

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* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
#владимир путин
#выборы
#россия
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На выборах за Путина проголосовало рекордное количество человек с 1991 года
РБК: За Владимира Путина на выборах проголосовали рекордные 58 млн человек
18 марта 2024, 01:41

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Число голосов, поданных на прошедших президентских выборах за Владимира Путина превысило 58 млн человек. Это наиболее высокий показатель за историю голосований с 1991 года, сообщает РБК.
Владимир Путин сохраняет свой отрыв от остальных кандидатов на завершившихся в воскресенье выборах президента России. После обработки свыше 80 процентов избирательных бюллетеней нынешний глава государства набирает 87,15% голосов россиян, сообщает ЦИК РФ. В абсолютных цифрах это составляет 58 213 337 голосов.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов в настоящий момент занимает второе место с результатом в 4,22%, набрав 2 821 217 голосов. За ним идет Владислав Даванков от партии «Новые люди» — он набирает 4,04 процента голосов избирателей (2 688 342 человек). У главы партии ЛДПР Леонида Слуцкого пока что всего лишь 3,16% — за него проголосовал 2 113 001 россиянин.

Выступая в ночь после выборов в своем предвыборном штабе, Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку, отметив, что результаты выборов — «это доверие со стороны граждан страны и их надежды на то, что мы все сделаем так, как запланировано». По словам главы государства, россияне пришли на избирательные участки, чтобы создать условия для внутренней политической консолидации в те дни, когда страна вынуждена с оружием в руках защищать жизни наших сограждан.

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#россияне
#кандидаты
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#владимир путин
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В Кремле рассказали о планах Путина провести встречу с военными
Песков: Путин ночью 18 марта планирует встречу с военными
18 марта 2024, 01:28

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу с военными в понедельник вечером. Как передает Интерфакс, об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Он пояснил, что встреча состоится ближе к утру, так как Путину необходимо связаться со своим сопредседателем избирательного штаба.

«Думаю, минимум час они еще просидят», – отметил Песков.

Ранее Владимир Путин сравнил РДК и власовцев, а также рассказал об обмене Навального* на одного из заключенных на Западе.

Президент России также заявил, что Россия должна быть еще сильнее, сильнее и эффективнее. По его словам, страна сталкивается со многими проблемами.

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* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
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#встреча
#дмитрий песков
#кремль
#россия
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«Всё возможно в современном мире»: Путин высказался о конфликте Россия — НАТО
ТАСС: Владимир Путин рассказал о потенциальном конфликте России и НАТО
18 марта 2024, 01:20

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Российский президент Владимир Путин допустил вероятность военного конфликта между РФ и НАТО, заявив, что «всё возможно в современном мире». Это заявление, как пишет ТАСС, он сделал, выступая перед своими сторонниками в предвыборном штабе в столичном Гостином дворе.
Путин считает, что в случае вооружённого столкновения России и Североатлантического альянса мир вплотную приблизится к третьей мировой войне, и вряд ли кто-нибудь в этом заинтересован.

«Военнослужащие стран НАТО там присутствуют, мы это знаем. Мы слышим и французскую речь там, и английскую. Ничего хорошего в этом нет, прежде всего, для них, потому что они там погибают в большом количестве», — добавил глава государства.

Российский лидер также согласился подумать о предложении президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии. Однако, подчеркнул Владимир Путин, Россия будет исходить из своих интересов.

Ранее во Франции объяснили, почему Россия выбрана главным врагом НАТО. Французский политик Флориан Филиппо заявил, что Россия выбрана главным врагом не только для блока НАТО, но и для США. По его словам, альянс существует благодаря тому, что США провоцируют или находят угрозы. Таким образом власти Вашингтона оправдывают свои военные инвестиции. Филиппо также предположил, что к 2030-му году врагами НАТО будут Китай и Россия.

О возможности прямой конфронтации между Россией и НАТО говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва не знает о планах альянса.

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#сергей лавров
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«Катастрофа, а не демократия»: Путин – о политической ситуации в США
Путин о политической ситуации в США: Не демократия, а катастрофа
18 марта 2024, 01:14

Фото: iStock/rarrarorro

Президент России Владимир Путин назвал политическую ситуацию в США катастрофической, сообщает ТАСС.
«Это же просто катастрофа, а не демократия – вот что это такое», – заявил глава государства.

Но он добавил, что присутствие американского журналиста в его избирательном штабе показывает, что еще не все потеряно.

Ранее Владимир Путин заявил о готовившемся обмене Навального* на заключенного на Западе и прокомментировал ситуацию в зоне СВО и переговоры с Украиной.

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* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
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#выборы
#голосование
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«Чем они закончили, хорошо известно»: Путин сравнил членов РДК и власовцев
Путин: К предателям из РДК всегда будет отношение, как будто они вооружены
18 марта 2024, 00:50

Фото: iStock/vadimrysev

Президент России Владимир Путин сравнил членов «Российского добровольческого корпуса» (РДК*) с последователями Власова, сообщает ТАСС.
«Чем они закончили, хорошо известно», отметил российский лидер, напомнив, что в России нет смертной казни, но, по его словам, с предателями РДК* всегда обращаются так, как будто они вооружены. Он также подчеркнул, что правоохранительные органы будут выявлять и принимать меры предосторожности всех, кто воюет с Россией с оружием в руках.

Путин добавил, что в общей сложности четыре группы предателей, таких как РДК, насчитывают 25 000 человек. По его словам, их бросают в «мясные штурмы». В то же время глава государства заявил, что потери членов РДК и других подобных легионов в результате недавнего нападения составили 800 человек.

Ранее Владимир Путин заявил, что согласился на обмен Навального** на западного заключенного.

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** Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
#владимир путин
#россия
#дрг
#минобороны рф
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Путин рассказал о планировавшемся обмене Навального на заключенного на Западе
Путин: Планировался обмен Навального на заключенного на Западе
18 марта 2024, 00:37

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент Владимир Путин заявил, что согласился на обмен Алексея Навального* на западного заключенного, передает ТАСС.
«За несколько дней до ухода Навального из жизни мне сказали, что есть идея обменять его на людей, находящихся в тюрьме в западных странах», – сказал президент.

По словам главы государства, у него было одно условие – Навальный* больше никогда не вернется в Россию. Путин охарактеризовал его смерть как печальное событие.

Напомним, что Навальный* умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля.

Согласно заявлениям директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, ​оппозиционер умер своей собственной смертью в результате ​оторвавшегося тромба.

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* Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
#россия
#владимир путин
#смерть
#президент
#сизо
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Игорь Брынцалов поздравил военных дивизии Дзержинского и их семьи с Масленицей
Председатель регионального парламента Брынцалов поучаствовал в празднике в Балашихе
18 марта 2024, 00:24

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов во время рабочей поездки в Балашиху посетил масленичные мероприятия в жилом комплексе «Витязь» микрорайона Дзержинского, сообщает сайт Мособлдумы.
Для жителей Дзержинска и их семей был организован праздник: концертные программы, веселые развлечения, угощение блинами, кашей, чаем.

«Я хочу поздравить всех с этим замечательным праздником, пожелать здоровья, удачи, хорошего настроения. И, конечно, нашим героям, которые сегодня в зоне специальной военной операции выполняют свой воинский долг – успехов, вернуться домой живыми, здоровыми и с Победой», – сказал он.

Спикер регионального парламента добавил, что в этом году праздник совпадает с выборами Президента России. И воспользовавшись возможностью, он пригласил на избирательные участки людей, которые еще не выполнили свой гражданский долг.

«Ещё есть возможность проголосовать за Президента нашей страны и выбрать курс развития нашего государства на следующие 6 лет».

Военнослужащие и их семьи также услышали поздравления от главы Балашихи Сергея Юрова и командира дивизии Дзержинского Николая Кузнецова. Они хотели, чтобы все хорошо провели время.

Юные жители микрорайона, главные участники фестиваля, с радостью поделились впечатлениями и планами праздника. Например, 5-летний Дима хочет заниматься творческой деятельностью и рисовать. А школьные друзья Ира, Яна и Данил приехали на Масленицу с намерением проводить зиму, как гласит праздничная традиция.

"Мы встретили весну и тепло и «Мы пришли встречать весну и тепло, а зиму провожать. Надоел этот снег, лужи, мы хотим яркого солнца, чтобы было сухо. Ну и, конечно, будем блинчики кушать», – с задорным смехом рассказали ребята.

Завершился праздник традиционным ритуалом - сжиганием чучела.

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