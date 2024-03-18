«К предателям будут относиться как в зоне боев»: Путин – о смертной казни в России

Российский президент Владимир Путин допустил вероятность военного конфликта между РФ и НАТО, заявив, что «всё возможно в современном мире». Это заявление, как пишет ТАСС, он сделал, выступая перед своими сторонниками в предвыборном штабе в столичном Гостином дворе.