«К предателям будут относиться как в зоне боев»: Путин – о смертной казни в России

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Президент России Владимир Путин поднял тему смертной казни в разговоре с журналистами в Гостином дворе, передает ТАСС.
По его словам, в России нет смертной казни, но к предателям страны всегда будет отношение, как будто они вооружены. Глава государства подчеркнул, что правоохранительные органы будут выявлять и принимать меры предосторожности всех, кто воюет с Россией с оружием в руках.
Ранее Путин сравнил членов «Российского добровольческого корпуса» (РДК*) с власовцами, заявив, что «хорошо известно», чем они закончили.
До этого российский лидер заявил о возможности конфликта России и НАТО и катастрофичном состоянии политической системы в США.
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* Запрещенная в России террористическая организация
Ранее Путин сравнил членов «Российского добровольческого корпуса» (РДК*) с власовцами, заявив, что «хорошо известно», чем они закончили.
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«Чем они закончили, хорошо известно»: Путин сравнил членов РДК и власовцев
* Запрещенная в России террористическая организация
Александр Климов