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Российский президент Владимир Путин допустил вероятность военного конфликта между РФ и НАТО, заявив, что «всё возможно в современном мире». Это заявление, как пишет ТАСС, он сделал, выступая перед своими сторонниками в предвыборном штабе в столичном Гостином дворе.
Путин считает, что в случае вооружённого столкновения России и Североатлантического альянса мир вплотную приблизится к третьей мировой войне, и вряд ли кто-нибудь в этом заинтересован.
Российский лидер также согласился подумать о предложении президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии. Однако, подчеркнул Владимир Путин, Россия будет исходить из своих интересов.
Ранее во Франции объяснили, почему Россия выбрана главным врагом НАТО. Французский политик Флориан Филиппо заявил, что Россия выбрана главным врагом не только для блока НАТО, но и для США. По его словам, альянс существует благодаря тому, что США провоцируют или находят угрозы. Таким образом власти Вашингтона оправдывают свои военные инвестиции. Филиппо также предположил, что к 2030-му году врагами НАТО будут Китай и Россия.
О возможности прямой конфронтации между Россией и НАТО говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва не знает о планах альянса.
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«Военнослужащие стран НАТО там присутствуют, мы это знаем. Мы слышим и французскую речь там, и английскую. Ничего хорошего в этом нет, прежде всего, для них, потому что они там погибают в большом количестве», — добавил глава государства.
Ранее во Франции объяснили, почему Россия выбрана главным врагом НАТО. Французский политик Флориан Филиппо заявил, что Россия выбрана главным врагом не только для блока НАТО, но и для США. По его словам, альянс существует благодаря тому, что США провоцируют или находят угрозы. Таким образом власти Вашингтона оправдывают свои военные инвестиции. Филиппо также предположил, что к 2030-му году врагами НАТО будут Китай и Россия.
О возможности прямой конфронтации между Россией и НАТО говорил и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Москва не знает о планах альянса.
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Артем Путинцев