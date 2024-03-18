«Катастрофа, а не демократия»: Путин о политической ситуации в США

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Президент России Владимир Путин назвал политическую ситуацию в США катастрофической, сообщает ТАСС.
«Это же просто катастрофа, а не демократия – вот что это такое», – заявил глава государства.
Но он добавил, что присутствие американского журналиста в его избирательном штабе показывает, что еще не все потеряно.
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Александр Климов