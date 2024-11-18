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К проекту «Мамино время» присоединились более 2 тыс. жительниц Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Более двух тысяч жительниц Московской области присоединились к проекту «Мамино время», нацеленному на поддержку мам детей-инвалидов, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.


«Воспитание особенного ребенка — это сложный и самоотверженный труд. Наш уникальный проект дает мамам возможность расслабиться, провести время с пользой и найти поддержку участников и специалистов. А пока мама на занятии, за ребенком присматривают опытные воспитатели», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Мероприятия в рамках проекта «Мамино время» проходят во всех округах Московской области. Это и спортивные занятия, и встречи с интересными спикерами, и психологические тренинги. Кроме того, для участниц проекта и их детей проводятся экскурсии. Все мероприятия проекта бесплатные. Оформить участие можно в ближайшем комплексном центре социального обслуживания и реабилитации.

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Глава Дубны Тихомиров встретился с лауреатом конкурса «Большая перемена»
18 ноября 2024, 15:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Девятиклассник Григорий Егоров из гимназии №11 подмосковной Дубны стал лауреатом всероссийского фестиваля-конкурса «Большая перемена», глава Дубны Максим Тихомиров пригласил одарённого подростка вместе с его семьёй и наставником посетить администрацию города, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
«Поговорили с Григорием об учёбе, полученном опыте и будущем наукограда. Григорий рассказал, что хочет связать жизнь с химией, как и его родители. Было приятно видеть у молодого человека такое желание развиваться, становиться лучше», — сказал Максим Тихомиров.
Во всероссийском конкурсе Большая перемена» участвовали пять миллионов старшеклассников, Григорий Егоров стал одним из 600 лидеров. Награда для одиннадцатиклассников составила по миллиону рублей, для учеников 9-10 классов — по 200 тысяч. Призовые деньги Григорий планирует потратить на учёбу.

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#конкурс
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Синоптик Варакин сообщил, когда в Москве начнется предзимье
Синоптик Варакин: со следующей недели будет значительно холоднее
18 ноября 2024, 15:34

Фото: iStock/shellexx

Осталась пара недель до завершения осени, однако погода жителей Москвы и Подмосковья пока радует. Как долго это еще продлится?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что температура воздуха в ноябре выше климатической нормы.
«Пока по температуре природа продолжает нас радовать. Существенная температура намного выше нормы (примерно на полтора градуса) и в московском регионе, и в целом на европейской территории. Но пятница нас не порадует: ожидается много осадков в виде мокрого снега и понижение температуры до отрицательного. В ночь с пятницы на субботу будет гололедица», — поделился прогнозом синоптик.

Он добавил, что существенное похолодание и предзимье начнется с выходных и следующей недели.
«Следующая неделя уже будет около нуля градусов. Обычно так и ждем, что третья декада — предзимье. Можно предварительно сказать, что в декабре тоже температура будет выше нормы. В январе, возможно, тоже, а февраль планируется холодный», — сказал эксперт.

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Фаевская приняла участие во всероссийском координационном совете омбудсменов
18 ноября 2024, 14:29

Ирина Фаевская. Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Всероссийский координационный совет уполномоченных по правам человека организовали на площадке мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», участие в мероприятии приняла омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.
«На координационном совете обсуждались ключевые вопросы медицинской помощи и охраны здоровья. Темы основополагающие и затрагивают каждого гражданина нашей страны, включая жителей Московской области», — сказала Ирина Фаевская.
Она отметила, что особое внимание было уделено вопросам поддержки здоровья участников СВО.

Участниками совета, помимо уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и региональных омбудсменов, приняли сенаторы, депутаты, представители ряда федеральных министерств, ФСИН и Генпрокуратуры, а также эксперты и учёные.

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#московская область
#подмосковье
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Русская любовница вымогала у китайца миллионы, угрожая раскрыть их связь
18 ноября 2024, 14:28

Фото: istockphoto/SIphotography

Русская любовница китайского бизнесмена требовала у него деньги, угрожая рассказать об их связи жене. Тот сам признался во всём супруге, но ценник любовницы внезапно вырос до 10 миллионов рублей.
37-летний гражданин Китая Хе Бо закрутил роман с 24-летней Элизой из Норильска, сообщает телеграм-канал Baza. После романтического периода отношений девушка перешла к материальным вопросам. По словам китайца, он за несколько месяцев их связи перевёл Элизе на карту около миллиона рублей и примерно столько же отдал наличными.

Но русская красавица потребовала ещё 400 тысяч, угрожая в противном случае рассказать всё жене Бо. Тот пошёл на опережение и сам во всём признался супруге. Они встретились все втроём в ресторане и китаец познакомил своих женщин друг с другом. Это тройное свидание закончилось новыми претензиями. Элиза вдруг заявила, что беременна и потребовала 10 миллионов рублей на ребёнка. Иначе угрожала международным скандалом.

Позже Элиза предложила любовнику два других варианта: купить ей квартиру за 12 миллионов рублей или хотя бы отдать машину. Хе Бо предпочёл третий вариант и написал заявление в полицию о вымогательстве.

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#девушка
#китай
#деньги
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В Подмосковье к концу года благоустроят 14 скверов
18 ноября 2024, 14:22

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области в этом году планируют благоустроить14 скверов. Привести в порядок ещё 19 запланировано на 2025 год. Работы будут проводить по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«На реализацию госпрограммы выделено более 1,1 млрд. рублей, в том числе из регионального бюджета – 847 млн. рублей. Работы уже завершены на 11 объектах. Один из них – сквер в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Посетил его вместе с главой городского округа Сергеем Юровым», – сообщил спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он рассказал, что о благоустройстве сквера на Пролетарской просили жители. Проект стал победителем Всероссийского рейтингового голосования, набрав около 9 тыс. голосов Сквер стал продолжением «Бульвара цветов» – главной площадки для проведения праздничных городских мероприятий и пешеходной зоны, по которой жители ежедневно ходят к станции МЦД-4.
«Стоимость работ составила 129 млн рублей, из которых большая часть – 87 млн – была выделена из регионального бюджета. Это ещё одна точка притяжения для жителей. Здесь уложено современное покрытие, обустроены велодорожки, проведено озеленение. Для отдыха граждан установлены лавочки и информационные стенды», – поделился Брынцалов.
Юров отметил, что была расширена пешеходная зона, обновлено мощение на площади перед зданием администрации. Территорию подключили к системе «Безопасный регион». На площади сквера ежегодно проводятся городские культурные и праздничные мероприятия.

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#сергей юров
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В Подмосковье за неделю из аварийного жилья расселили около 160 человек
18 ноября 2024, 14:11

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Почти 160 человек расселили из аварийных домов в десяти городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
«Из 72 помещений аварийного жилого фонда общей площадью свыше 3,1 тыс. квадратных метров расселили 158 человек. Работа проведена в следующих городских округах: Орехово-Зуевский, Раменский, Дмитровский, Солнечногорск, Богородский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Шатура и Клин», — говорится в сообщении.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках или жилищные сертификаты. Кроме того, в ряде случаев была выплачена выкупная стоимость жилья.

Расселение аварийных домов проводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

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#подмосковье
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Под Волоколамском отметили годовщину подвига Героев-панфиловцев
18 ноября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

В Волоколамском городском округе торжественно отметили 83-ю годовщину подвига Героев-панфиловцев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
16 ноября 1941 года на 118-м км железной дороги Москва-Рига у разъезда Дубосеково солдаты 316-й стрелковой дивизии отражали атаки противника. Враг отступил, потеряв несколько танков и около сотни военных. Потери Красной армии тоже были значительными. Более ста воинов погибли, двадцати восьми участникам боя было присвоено звание Героя Советского Союза.
«Помнить историю своей страны, своего края, бережно передавая её потомкам, – наш долг и благодарность тем, кто отдал жизнь ради Великой Победы! Подвиг панфиловцев навсегда в памяти каждого из нас как пример героизма советских воинов, защищавших родную землю», – сказала глава городского округа Наталья Козлова.
В митинге у мемориала, символизирующего стойкость и мужество отважных бойцов, их память почтили также представители посольств Казахстана и Киргизии, Гомельской области Белоруссии, православного и мусульманского духовенства, московской группы ветеранов-панфиловцев, депутатского корпуса, участники Волоколамской ветеранской организации, а также местные жители и волонтёры.

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#московская область
#наталья козлова
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Молодёжь Павлово-Посадского округа приняла участие в форуме «МЫ — РОССИЯ»
18 ноября 2024, 13:39

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Участниками состоявшегося в Подмосковье форума «МЫ — РОССИЯ» стали более полутора тысяч молодых людей со всей страны, включая новые территории, а также из Беларуси. На форуме побывал и активная молодёжь Павлово-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Ребята провели на форуме четыре дня, которые были наполнены встречами с различными экспертами и лидерами общественного мнения, мастер-классами, дискуссиями, лекциями и прочими активностями», — говорится в сообщении.
Один из участников форума Александр Рассохин рассказал, что на него самое больше впечатление произвёл мастер-класс по оказанию экстренной медицинской помощи.

«Мы освоили методику остановки кровотечения в экстремальных условиях, перевязку головы, шеи и паховой зоны: научились правильно накладывать повязки в разных ситуациях», — поделился Александр.
Форум организовало министерство информации и молодежной политики Московской области.

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#форум
#молодёжь
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Для школьников Раменского провели занятие по безопасности на железной дороге
18 ноября 2024, 13:16

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Занятие, посвящённое безопасности на дорогах, провели для учеников 5-6 классов Ново-Харитоньевской школы №10 Раменского городского округа накануне начала каникул, особое внимание было уделено поведению на объектах железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дети пойдут на каникулы. И безопасное пребывание детей в местах повышенной опасности — это очень и очень важно», — отметила директор школы Валентина Малкина.
Занятие прошло в актовом зале школы. Ребятам показали анимационные ролики, посвящённые ключевым правилам безопасного поведения вблизи железной дороги. Зрителям напомнили, что рядом с ж/д полотном нельзя отвлекаться на смартфоны и планшеты, переходить пути можно только по специально оборудованным переходам и на разрешающий сигнал светофора, а ждать поезда нужно на безопасном расстоянии от края платформы.

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#школьники
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