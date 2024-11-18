К проекту «Мамино время» присоединились более 2 тыс. жительниц Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более двух тысяч жительниц Московской области присоединились к проекту «Мамино время», нацеленному на поддержку мам детей-инвалидов, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.
«Воспитание особенного ребенка — это сложный и самоотверженный труд. Наш уникальный проект дает мамам возможность расслабиться, провести время с пользой и найти поддержку участников и специалистов. А пока мама на занятии, за ребенком присматривают опытные воспитатели», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Мероприятия в рамках проекта «Мамино время» проходят во всех округах Московской области. Это и спортивные занятия, и встречи с интересными спикерами, и психологические тренинги. Кроме того, для участниц проекта и их детей проводятся экскурсии. Все мероприятия проекта бесплатные. Оформить участие можно в ближайшем комплексном центре социального обслуживания и реабилитации.
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Лев Каштанов