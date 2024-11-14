В Московской области в 2024 году подали свыше 1,4 миллиона заявлений в кружки и секции

Фото: Министерство образования Московской области
В Московской области детям предлагаются разнообразные кружки и секции, как творческие, так и спортивные. В этом году количество заявок увеличилось на 14 % и превысило 1,4 миллиона, сообщает Министерство образования Московской области.
«Для удобства родителей мы полностью оцифровали запись ребенка в кружки и секции. Родители могут из дома, онлайн подать заявление сразу на несколько занятий. Отмечу, что с начала года более миллиона электронных заявлений уже было подано родителями», — сообщила Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
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