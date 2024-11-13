В Московской области введут новые меры поддержки сотрудников социальных центров

Фото: Министерство социального развития Московской области
Если в учреждении работает семейная пара, они могут получить компенсацию в размере 30 тысяч рублей, а если работает только один член семьи, ему выплатят 20 тысяч рублей.«Ежемесячная выплата аренды квартиры оказалась достаточно востребованной, ее уже получают более 260 наших специалистов по уходу за инвалидами. Выплату могут получить как новые сотрудники, так и те, кто работает в наших соц. центрах уже давно. Отмечу, что процесс получения выплаты мы оцифровали и сделали максимально удобным», — сообщила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Ведомство напомнило о программе «Приведи друга» и ежегодных выплатах молодым специалистам и реабилитологам: 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч рублей во второй год.
Новые меры поддержки будут распространяться на 47 подмосковных учреждений и около 1,5 тысячи специалистов, работающих с инвалидами.
Читайте также:
Льготы ветеранам боевых действий в 2024 — 2025 году: как получить и кому положены
Как стать предпенсионером в 2024 году и какие льготы можно получить
Эксперт рассказала, кому повысят пенсии с 1 ноября