К сыну певицы Валерии Арсению Шульгину подали иск на 587 тысяч долларов

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В Тверской районный суд города Москвы поступил иск к бизнесмену Арсению Шульгину, сыну известной певицы Валерии (настоящее имя — Алла Перфилова). Его сумма составляет 587 тысяч долларов.
Взыскать деньги с Шульгина требует другой предприниматель Валентин Демчук, передаёт ТАСС. Это указано в исковом заявлении, с которым ознакомился корреспондент агентства. В качестве основания для истребования указанной суммы истец указывает договор займа. В суде подтвердили, что приняли дело к производству ещё 7 июня. Его рассмотрение отложено до конца ноября. Отмечается, что окончательная сумма исковых требований несколько раз менялась.
Интересно, что в 2021 году Шульгина уже обвиняли в финансовом мошенничестве. Тогда суд обязал бизнесмена выплатить крупную сумму одному из потерпевших. Адвокат стороны обвинения рассказал, что сын певицы обещал продать их клиенту готовый бизнес по продаже мундштуков для кальяна. Тот перевёл Шульгину 1,6 миллиона рублей, однако товар получил с большой задержкой, причём только на 400 тысяч рублей. Всего пострадавшими тогда были признаны 55 человек.
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Александр Бойцов