Миллиардер Усманов намерен привлечь немецкого журналиста к ответственности за клевету

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Миллиардер Алишер Усманов подал заявление о преступлении против журналиста ARD Ханса-Йоахима (Хайо) Зеппельта в прокуратуру Кёльна. Об этом пишет издание Bild.
Отмечается, что бизнесмен обвинил журналиста в клевете и наговоре. Поводом для этого стал репортаж Зеппельта об Олимпийских играх в Париже, где он утверждал, что Усманов, руководивший Международной федерацией фехтования (FIE) до временной приостановки полномочий в 2022 году, якобы разработал целую «систему подкупа судей» в этом виде спорта.
После этого Усманов обратился в Гамбургский земельный суд и выиграл его. В результате было запрещено распространять заявления Зеппельта, которые были признаны нарушающими права личности и основанными лишь на подозрениях.
В случае нарушения этого судебного запрета ответчики каждый раз будут выплачивать штраф в 250 тысяч евро. В связи с этим ARD пришлось удалить репортаж со своего сайта Sportschau.
Теперь же Усманов намерен привлечь Зеппельта к уголовной ответственности.
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После этого Усманов обратился в Гамбургский земельный суд и выиграл его. В результате было запрещено распространять заявления Зеппельта, которые были признаны нарушающими права личности и основанными лишь на подозрениях.
В случае нарушения этого судебного запрета ответчики каждый раз будут выплачивать штраф в 250 тысяч евро. В связи с этим ARD пришлось удалить репортаж со своего сайта Sportschau.
Теперь же Усманов намерен привлечь Зеппельта к уголовной ответственности.
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Анастасия Чинкова