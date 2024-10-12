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Миллиардер Усманов намерен привлечь немецкого журналиста к ответственности за клевету

Усманов намерен привлечь Зеппельта к ответственности за клевету
12 октября 2024, 15:54
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Миллиардер Алишер Усманов подал заявление о преступлении против журналиста ARD Ханса-Йоахима (Хайо) Зеппельта в прокуратуру Кёльна. Об этом пишет издание Bild.
Отмечается, что бизнесмен обвинил журналиста в клевете и наговоре. Поводом для этого стал репортаж Зеппельта об Олимпийских играх в Париже, где он утверждал, что Усманов, руководивший Международной федерацией фехтования (FIE) до временной приостановки полномочий в 2022 году, якобы разработал целую «систему подкупа судей» в этом виде спорта.

После этого Усманов обратился в Гамбургский земельный суд и выиграл его. В результате было запрещено распространять заявления Зеппельта, которые были признаны нарушающими права личности и основанными лишь на подозрениях.



В случае нарушения этого судебного запрета ответчики каждый раз будут выплачивать штраф в 250 тысяч евро. В связи с этим ARD пришлось удалить репортаж со своего сайта Sportschau.

Теперь же Усманов намерен привлечь Зеппельта к уголовной ответственности.

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Глава Дагестана обещал поддержку Керимову после угроз Кадырова о кровной мести
Глава Дагестана Меликов обещал поддержать Керимова после угроз Кадырова
12 октября 2024, 16:18

Фото: istockphoto/Artaxerxes Longhand

Глава Дагестана Сергей Меликов обещал оказать поддержку сенатору Сулейману Керимову, поблагодарив его за добрые дела. Запись опубликовал 12 октября официальный портал Дагестана.
Заявление Меликова прозвучало после слов главы Чечни Рамзана Кадырова, который пригрозил Керимову и депутатам Госдумы кровной местью.

Во время выступления в Махачкале Меликов отметил, что Керимов активно помогает семьям участников специальной военной операции и обеспечивает храмы в Дербенте. Он знаменит, что люди, получившие помощь от Керимова, всегда будут рядом с ним.
«Народ всегда будет благодарен подобным людям. А именно Сулейману Абусаидовичу Керимову. И всегда поддержит его, когда эта поддержка ему понадобится», — сказал Меликов.

Кадыров ранее заявил, что у офиса Wildberries на него готовилось покушение, в котором участвовали Керимов, Курбанов и Барахоев. Глава Чечни добавил, что у него есть свидетели. Если обвинение не опровергнут, Кадыров обещал объявить кровную месть.

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Московские фонтаны переходят в режим «зимней спячки»
Бирюков: сезон работы московских фонтанов завершён
12 октября 2024, 14:56

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Московские фонтаны переключаются в режим «зимней спячки». Сезон их работы завершился, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, слова которого приводит «Москва 24».
В ближайшее время специалисты Комплекса городского хозяйства приступят к работам по очистке чаш и скульптур фонтанов, демонтажу оборудования и фонарей подводной подсветки. После этого столичные фонтаны будут законсервированы на зиму.

Ранее в этот день Бирюков также сообщил, что коммунальщики проводят промывку дорог и тротуаров города с использованием специального шампуня. Сначала дорогу промывают специальным безопасным чистящим средством, после чего смывают его водой. Это позволяет убрать масляные пятна и иные загрязнения, которые не отмываются простой водой.

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#москва
#фонтан
#коммунальные службы
#благоустройство
#специалисты
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В Москве моют шампунем дороги и тротуары
Заммэра Бирюков: дороги и тротуары Москвы моют шампунем
12 октября 2024, 14:06

Фото: istockphoto/Sebastian Ramirez Morales

В Москве проводят промывку дорог и тротуаров с использованием специального шампуня. Сначала проезжую часть обрабатывают безопасным чистящим средством, а затем смывают его водой. Об этом сообщил 12 октября заместитель мэра Петр Бирюков.
Он отметил, что в субботу в столице чистят все асфальтобетонные и плиточные покрытия на всей территории проезжей части, включая парковку, тротуары и дворовые территории. Сначала специалисты нанесут моющее средство, а затем смывают его обычной водой.

Такую промывку с применением шампуня проводят весной и осенью. Этот метод эффективно удаляет масляные пятна, а также другие загрязнения, которые не исчезают при обычной мойке.

Средство безопасно для человека и природы, отметили в столичном правительстве. Оно полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

В работе участвуют необходимые бригады коммунальных служб и специализированная техника. Автомобилистов просят отнестись с пониманием, не мешать технике и рабочим.

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#техника
#специалисты
#тротуары
#дороги
#благоустройство
#москва
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Казанская икона Божией Матери прибыла в Зачатьевский храм Чехова
Казанская икона Божией Матери пробудет в Чехове 12 и 13 октября
12 октября 2024, 13:17

Фото: Павел Таран

Казанская икона Божией Матери прибыла в Чехов и перенесена в Зачатьевский храм на два дня. Об этом сообщает 12 октября пресс-служба администрации городского округа Чехов.
Благочинный Чеховского церковного округа, иерей Константин Семёнов, провел молебен о Победе. В нем также приняли участие представители духовенства и сопровождающий икону иерей Константин Быков.

Рано утром прихожане пришли поклониться святыне и помолиться за наших воинов, участвующих в специальной военной операции. На богослужении присутствовали также военнослужащие.

Икона начала свой путь по России 5 мая, когда Святейший Патриарх Кирилл провел молебен о Победе в Казанском соборе на Красной площади. Более миллионов людей уже смогли поклониться образу.

В Чехове это можно сделать 12 и 13 октября. В субботу доступ к иконе будет открыт до 21:00. А 13 октября — с 6 утра до 15:50. Кроме этого в воскресенье в 6:3 и 9:30 пройдут Божественная литургия и молебен о Победе.

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#храм
#религия
#чехов
#христиане
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В Кремле состоялась последняя в этом году церемония развода караулов
12 октября 2024, 12:45

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Последняя в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка состоялась в субботу на Соборной площади Московского Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.
Большое число зрителей, включая зарубежных туристов, собралось посмотреть на заключительное в 2024 году выступление полка. В ходе церемонии были представлены различные элементы российских воинских ритуалов, в том числе демонстрация строевых приёмов с оружием, элементы «конной карусели» с музыкальным сопровождением оркестра.

Полк в течение четырёх месяцев ежедневно, за исключением выходных, проводил подготовку к разводу пеших и конных караулов. В ходе церемонии рота показала динамичные перестроения в разные фигуры, уверенное владение оружием, синхронность и чёткость при выполнении приёмов.

Отмечается, что 42 военнослужащих из 44 в Президентском полку проходят военную службу по призыву. В этом сезоне на Соборной площади выступали молодые люди из 15 регионов России.

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#мероприятия
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Бизнес внука Пугачёвой находится под угрозой закрытия из-за миллионных убытков
SHOT: в 2023 году бизнес Никиты Преснякова ушёл в минус на миллион рублей
12 октября 2024, 11:37

Фото: iStock/Shutthiphong Chandaeng

Бизнес внука Аллы Пугачёвой, певца Никиты Преснякова ушёл в минус на один миллион рублей в 2023 году. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что ранее компания «Нико спорт» приносила Преснякову хороший доход. Однако с прошлого года она стала убыточной, а в настоящее время часть процессов фирмы заморожена. Не исключено, что в ближайшее время она остановит свою деятельность.

Подчеркнём, что компания занимается установкой спортивных площадок – осуществляет сотрудничество с застройщиками из Москвы и других регионов России, выполняет госконтракты. Гендиректором является жена Никиты Преснякова Алёна.

По данным на 2022 год выручка «Нико спорт» составляла 10,5 миллионов рублей.

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Роскомнадзор подготовил проект для непубличного «замедления» онлайн-ресурсов
12 октября 2024, 11:21

Фото: iStock/SeventyFour

Роскомнадзор разработал проект приказа для непубличного «замедления» работы онлайн-ресурсов. Об этом сообщает издание Forbes.
Отмечается, что Роскомнадзор на основании внесудебного решения Генпрокуратуры получит полномочия по управлению сетью связи общего пользования через технические средства противостояния угрозам или при помощи передачи обязательных к выполнению указаний владельцам технологических сетей связи или точек обмена трафиком. Поручения генерального прокурора и его заместителей станут основанием для этого.

Кроме того, Роскомнадзор собирается потратить порядка 60 миллиардов рублей на осуществление модернизации технических средств противодействия угрозам в рамках проекта «Инфраструктура кибербезопасности». Оборудование, которое устанавливается у интернет-провайдеров, используется для осуществления блокировки и замедления доступа к сайтам с запрещённой информацией.

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Бесплатная медицина в России: Минздрав расширил программу в 2025 году
Минздрав расширяет программу бесплатной медпомощи в России в 2025 году
12 октября 2024, 11:17

Фото: istockphoto/megaflopp

Министерство здравоохранения России подготовило проект постановления о программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Документ появился на портале нормативных правовых актов.
Пресс-служба министерства пояснила, что программа направлена на достижение целей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В рамках этой программы планируют лечить более 33 тысяч пациентов с вирусным гепатитом C, чтобы сократить риски его распространения. Объем медицинской помощи для онкобольных в дневных стационарах увеличится на 18%, а в круглосуточных — на 12,7%.

Кроме того, программа включает оценку здоровья граждан репродуктивного возраста. Ожидается, что более 19 миллионов человек пройдут комплексное обследование. Также предусмотрено более 103 тысяч экстракорпоральных оплодотворений, что на 13% больше по сравнению с 2024 годом.

Внедрение технологий искусственного интеллекта также станет важной частью программы. Это поможет улучшить врачебные решения при проведении маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии.

Министерство отметило, что в 2024 году субвенции достигнут рекордного уровня за последние пять лет — 519,5 миллиарда рублей, что составляет рост на 116,7%. Кроме того, запланировано увеличение расходов на медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС на 17,4%.

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#медицина
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Ким обвинила экс-супруга Бакальчука в краже 37 млрд рублей у Wildberries
12 октября 2024, 11:03

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Основательница Wildberries Татьяна Ким обвинила экс-супруга Владислава Бакальчука в том, что его команда обокрала маркетплейс на 37 миллиардов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
В частности, она обвинила команду Бакальчука в нападении на строящиеся склады, бесконечные угрозы сотрудникам маркетплейса, организации хакерских атак и иных правонарушениях.

В субботу Ким опубликовала видеообращение, в котором заявила, что Wildberries и рекламная компания Russ успешно выстраивают совместную работу.

Ким также заявила, что именно Бакальчук своими действиями в прошлом году вызвал несколько забастовок. В это же время его компания обокрала Wildberries на 37 миллиардов рублей, заморозив стройки.

Предпринимательница призвала решать все вопросы в бизнесе в рамках российского законодательства, а не устраивать «разборки в стиле 90-х».

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