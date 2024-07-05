К системе мониторинга чистоты в Подмосковье подключили ещё 15 тысяч видеокамер

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Более 15 тысяч камер видеонаблюдения подмосковной системы «Безопасный регион» подключили в июне к проекту «Чистая территория», позволяющему выявлять нарушения чистоты и порядка на общественных пространствах при помощи нейросети, сообщает пресс-служба Мингоуправления Московской области.
«Нейроконтроль за чистотой и порядком в подмосковных дворах осуществляется с августа прошлого года. Изначально к проекту «Чистая территория» было подключено 1,7 тыс. видеокамер, сейчас их больше 21 тысячи», — отметила глава регионального министерства Надежда Куртяник.В рамках проекта «Чистая территория» искусственный интеллект вычисляет попавший в объективы камер видеонаблюдения мусор, смёт, неработающие фонари, граффити и пр. С начала проекта таким образом было выявлено свыше 37 тысяч нарушений порядка.
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