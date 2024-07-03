В Подмосковье оцифровали услугу в сфере опеки

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Получение ещё одной услуги в сфере опеки в Московской области стало удобнее благодаря переводу в «цифру»: теперь подать заявление на раздельное проживание с подопечным можно онлайн — через региональный госпортал, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Мы проводим большую работу по цифровизации услуг и удобству их получения для приёмных семей. Теперь опекуны имеют возможность электронно подать заявление на получение разрешения на раздельное проживание с подопечным. Раньше для того, чтобы получить этот документ, нужно было очно обращаться в МФЦ», — отметила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.В министерстве отметили, что получить разрешение на раздельное проживание могут только опекуны детей старше 16 лет, проходящие учёбу в другом городе. Документ на портале госуслуг оформляется в течение пяти рабочих дней. При необходимости его можно получить на бумаге и заверить в любом отделении «Мои документы».
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Лев Каштанов