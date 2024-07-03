В Подмосковье оцифровали услугу в сфере опеки

Получение ещё одной услуги в сфере опеки в Московской области стало удобнее благодаря переводу в «цифру»: теперь подать заявление на раздельное проживание с подопечным можно онлайн — через региональный госпортал, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.