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В Подмосковье оцифровали услугу в сфере опеки

03 июля 2024, 13:28
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Получение ещё одной услуги в сфере опеки в Московской области стало удобнее благодаря переводу в «цифру»: теперь подать заявление на раздельное проживание с подопечным можно онлайн — через региональный госпортал, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.


«Мы проводим большую работу по цифровизации услуг и удобству их получения для приёмных семей. Теперь опекуны имеют возможность электронно подать заявление на получение разрешения на раздельное проживание с подопечным. Раньше для того, чтобы получить этот документ, нужно было очно обращаться в МФЦ», — отметила первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что получить разрешение на раздельное проживание могут только опекуны детей старше 16 лет, проходящие учёбу в другом городе. Документ на портале госуслуг оформляется в течение пяти рабочих дней. При необходимости его можно получить на бумаге и заверить в любом отделении «Мои документы».

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#подмосковье
Воробьёв поздравил сотрудников подмосковной ГАИ с профессиональным праздником
03 июля 2024, 14:25

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Работа сотрудников ГАИ – это гарантия безопасности на дорогах, ответственность за жизнь и здоровье людей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в поздравлении работников и ветеранов Госавтоинспекции с профессиональным праздником.
«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах – за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», – написал глава региона в своём телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Он подчеркнул, что в Московской области работают 5,7 тыс. сотрудников Госавтоинспекции.

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
«Во время патрулирования вы первые, кто приходит на помощь. Сейчас, в аномальную жару, сотрудники ГАИ раздают водителям воду, заботятся об их самочувствии и проверяют на внимательность», – добавил Воробьёв.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Он также поблагодарил начальника управления ГАИ по Московской области Виктора Кузнецова и сотрудников инспекции за преданность долгу, профессионализм и отвагу, пожелав крепкого здоровья и успехов в службе.

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Сегодня Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России исполняется 88 лет. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР». Эта дата считается точкой отсчёта в истории отечественной ГАИ.
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

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#московская область
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Певица Таисия Повалий рассказала о травле со стороны киевских властей
Певица Повалий: я не поддержала Майдан и подверглась травле на Украине
03 июля 2024, 13:31

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Переехавшая в РФ украинская певица Таисия Повалий пожаловалась на травлю со стороны киевских властей. Об этом она сообщила в YouTube-шоу «Откровенно с Татаркой».
Исполнительница рассказала, что в 2004 году ей пришлось нанять охрану из-за поступающих угроз по причине того, что она не поддержала Оранжевую революцию. Повалий подчеркнула, что травле также подверглись члены ее семьи.

После начала вооруженного конфликта в Донбассе артистка поддержала жителей восточного региона страны. Повалий отметила, что украинские власти обманывают граждан. По ее мнению, на Украине люди запуганы. Они не понимают, что происходит, добавила певица.

Отмену киевским режимом ее юбилейного концерта Повалий назвала провокацией.

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#россия
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В Подмосковье провели выставку патрульных ретромобилей ко Дню ГАИ
03 июля 2024, 13:17

Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД РФ по МО

Несколько десятков патрульных автомобилей и мотоциклов представили в Раменском городском округе на выставке, посвящённая 88-летию со Дня образования Госавтоинспекции МВД России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковной дорожной полиции.
Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД РФ по МО
«В уличной автогалерее были представлены редкие экземпляры транспортных средств спецслужб и ведомств времён Советского Союза. В выставке участвовали 25 автомобилей, включая современные машины Госавтоинспекции. Главными героями мероприятия стали дорожные полицейские. Они выступили в роли не только гидов, но и спикеров тематических лекций по правилам дорожного движения», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД РФ по МО

Посетители выставки узнали историю образования Госавтоинспекции, её развития. Инспекторы ДПС продемонстрировали оснащение патрульных автомобилей и рассказали, как формировалась культура безопасного поведения на дороге.

Фото: пресс-служба ГУ ГИБДД РФ по МО

Гости приняли участие в викторине и сделали памятные фото с экспонатами площадки.

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#гибдд
#гаи
#госавтоинспекция
#праздник
#выставка
#раменский городской округ
#автомобили
#мотоцикл
#московская область
#подмосковье
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В Павловском Посаде чета полицейских поздравила жителей с Днём семьи, любви и верности
В Павловском Посаде для четы полицейских устроили семейную фотосессию
03 июля 2024, 12:52

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Супруги Александра и Максим Котовы, проходящие службу в полиции Павловского Посада, присоединись к акции, посвящённой Дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба городского округа.
«Александра и Максим познакомились в 2013 году во время учёбы в Нижегородской академии МВД. В 2018 году они поженились. В Павловский Посад семья Котовых приехала в 2019 году», — говорится в сообщении.
Александра служит дознавателем в Отделе дознаний, а Максим — оперуполномоченный Отделения уголовного розыска. В семье растёт маленький сын Ярослав.

В преддверии Дня семьи, любви и верности для супругов устроили фотосессию. Семья Котовых пожелала всем парам взаимопонимания и счастья.

Ранее сообщалось, что на территории сквера Дома-музея Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде состоялся фестиваль уличных культур «Стоп-кадр», в его конкурсной программе приняли участие четыре художника-граффиста.

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#павловский посад
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#любви и верности
#поздравление
#полицейские
#семья
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Любительница водки похудела на 32 килограмма при помощи воображения
Женщина из Великобритании похудела на 32 килограмма при помощи воображения
03 июля 2024, 12:33

Фото: iStock/Igor Dudchak

В Великобритании женщина смогла избавиться от алкоголизма, после чего похудела на 32 килограмма при помощи воображения. Об этом сообщает Daily Mirror.
52-летняя Доун Гэдсби помогает людям избавиться от алкогольной зависимости. Она стала консультантом и терапевтом несколько лет назад, после того как сама справилась с алкоголизмом, а после — и с лишним весом.

Женщина пристрастилась к алкоголю в подростковые годы, после того как столкнулась с насилием. После 20 лет она начала испытывать ломку, если переставала пить. Ее регулярно госпитализировали из-за проблем с печенью.

Вскоре Гэдсби осознала, что если не остановится, то она умрет. Женщина обратилась к помощи наркологов и отправилась в центр реабилитации. Она смогла полностью отказаться от алкоголя, однако после выписки начала испытывать сильную тягу к сладкому. Спустя некоторое время она сильно поправилась, что сподвигло ее бороться с ожирением.

Женщина начала обращать внимание на размер порций и состав продуктов, а еще она добавила физическую активность. Ее воображение также сыграло важную роль в процессе похудения: когда она хотела съесть что-то вредное, то представляла «жирную жижу, попадающую в тело и прилипающую к бедрам, рукам и животу». С помощью такого способа Гэдсби удалось похудеть на 32 килограмма за 5 месяцев.

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#женщина
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#похудение
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Удушающая духота: Сомнолог рассказал, как бороться с бессонницей в аномальную жару
Сомнолог Кудинов: в борьбе с бессонницей в жару помогут три действия
03 июля 2024, 12:32

Фото: iStock/Ridofranz

Жаркие июльские дни дают о себе знать: духота в комнатах и невозможность уснуть вовремя. Людей мучает летняя бессонница и вопрос: как просыпаться на работу, если не спал?
Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» рассказал, что в борьбе с бессонницей помогут три действия.

«Нужно кондиционировать воздух, принимать перед сном холодный душ и закрывать шторами пространство, чтобы солнце не шпарило и не нагревало его», — сказал эксперт.

Он добавил, что в этом вопросе также важны элементы гигиены сна.

«Здесь есть элементы гигиены сна: это то, что нас окружает и то, как мы себя ведем. То, что нас окружает, мы можем поменять только условно, снизить воздействие, а то, как мы себя ведем, зависит только от нас. Поэтому если мы будем соблюдать, как минимум, режим и будем просыпаться в одно и то же время вне зависимости от того, насколько мы выспались, то определённую сонливость наступит сама», — объяснил специалист.

Сомнолог, врач-психиатр Владимир Ковальзон в беседе с «Радио 1» добавил, что в знойные жаркие дни нужно не забывать элементарные правила для хорошего сна.

«Нужно стараться не перегреваться и пить больше жидкости», — отметил собеседник.

Напоминаем, что оптимальной температурой для хорошего сна считается плюс 18-22 градуса.

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Сомнолог Кудинов заявил о крайней опасности ночной работы

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#жара
#душ
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Назван срок завершения строительства детской поликлиники в Чехове
03 июля 2024, 12:29

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детскую поликлинику, рассчитанную на 500 посещений в смену, возводят на пересечении улиц Дружбы и Мира в Чехове, завершить строительство планируют в конце 2025 года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся монолитные работы на уровне первого этажа и прокладка теплотрассы. В работах задействованы 43 человека, используется три единицы техники. Строительство идёт в графике», — отмечается в сообщении.
Поликлиника будет четырёхэтажной. Проектом предусмотрено размещение в здании педиатрического отделения и отделения неотложной помощи, кабинетов врачей узких специальностей, а также отделений функциональной диагностики и реабилитации, вакцинации, стоматологического и инфекционного отделений и комнаты здорового ребёнка. Кроме того, в поликлинике будут кабинеты ЭКГ и УЗИ.

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#строительство
#министерство строительного комплекса мо
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В Госавтоинспекции сегодня работают почти 90,5 тыс. человек
03 июля 2024, 12:28

Фото: телеграм-канал ГУ ГИБДД РФ по МО

В рядах ГАИ сегодня служат без малого 90,5 тыс. человек. Такие данные приводит пресс-служба подмосковной дорожной полиции к 88-летию Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России.
«Госавтоинспекция сегодня – мобильная, технически оснащённая служба полиции, способная успешно решать задачи по обеспечению безопасности дорожного движения. В её рядах насчитывается более 90,4 тыс. человек, свыше 62,3 тыс. из которых – в дорожно-патрульной службе», – говорится в сообщении.
В нём также сказано, что сотрудники Госавтоинспекции зимой и летом, без выходных и праздников обеспечивают безопасность граждан на дорогах страны. Работа требует не только твёрдых профессиональных знаний, умений и навыков, но и выдержки, мужества, отваги.

Сейчас Госавтоинспекция находится на новом этапе развития.
«В России в последние 20 лет сформирован и реализуется комплексный подход к обеспечению безопасности дорожного движения, поэтапному снижению смертности в ДТП. Принимаются меры для повышения защищённости участников дорожного движения. Совершенствуется нормативно-правовая база, регламентируется деятельность собственников дорог, развивается система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что сотрудники Госавтоинспекции регулярно выезжают в новые регионы, помогают коллегам, приводят нормативно-правовую базу в соответствие с российскими стандартами.

Сегодня Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России исполняется 88 лет. Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР». Эта дата считается точкой отсчёта в истории отечественной ГАИ.

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#гаи
#госавтоинспекция
#гибдд
#поздравление
#праздник
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье обустроили около 40 «умных переходов»
03 июля 2024, 12:10

Почти 40 нерегулируемых пешеходных переходов с «умной» подсветкой обустроили на региональных дорогах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Уже сделали 40 из планируемых 50 переходов с «умной» подсветкой — у образовательных учреждений, жилых комплексов, станций и других мест притяжения жителей региона», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он пояснил, что такие переходы оснащены дополнительной подсветкой, а когда на проезжую часть выходит человек, на знаках «Пешеходный переход» начинают мигать светодиоды. Это дополнительно привлекает внимание водителей к пешеходам и снижет риск ДТП с ними.

Работы по обустройству «умных переходов» проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В прошлом году на территории Московской области появилось 50 таких переходов.

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#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
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