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В Подмосковье открыли онлайн-запись на психолого-медико-педагогическую комиссию

26 июня 2024, 10:47
Фото: iStock/djedzura

Фото: iStock/djedzura

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Получить заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или оформить запись на консультацию жители Московской области теперь могут в онлайн-режиме: соответствующий сервис появился на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.


«Новый сервис позволяет подмосковным родителям быстро и удобно записаться на прохождение психолого-медико-педагогической комиссии. Ранее для этого приходилось с пакетом документов лично обращаться в центральную или территориальные ПМПК», — отметила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
В психолого-медико-педагогическую комиссию входят специалисты, которые на основании особенностей и состояния ребёнка дают рекомендации относительно условий обучения и порядка сдачи экзаменов.

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Метеоролог Позднякова спрогнозировала возвращение жары в Московский регион
26 июня 2024, 10:52

Фото: Фотобанк МО

В конце наступившей недели температура воздуха в Москве и Подмосковье может приблизиться к 30-градусной отметке.
Такой прогноз дала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Погода начнёт улучшаться во второй половине семидневки.
«Сейчас мы ещё находимся под влиянием атмосферного фронта. Местами он проявляет себя небольшими кратковременными дождями. Однако в последующие дни погода будет улучшаться. В четверг – без существенных осадков, а с пятницы по воскресенье ожидается переменная облачность, осадков уже не будет», – сказала Позднякова в беседе с RT.
По словам синоптика, ночи станут теплее. К воскресенью минимальная температура в столице достигнет 16... 18°С, по области 13... 17°С.
«Дневная температура тоже начнёт повышаться. В четверг она составит 23... 25°С, в пятницу 25... 27 °С. Суббота почти такая же, а в воскресенье будет уже 27... 29°С. То есть жаркое лето возвращается в столичный регион», – констатировала метеоролог.
Как отметила Позднякова, неделю температура воздуха в столичном регионе держится чуть ниже климатической нормы. Теперь войдёт в норму, а в последний день июня даже превысит её.

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#синоптики
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Подмосковные полицейские провели акцию против ксенофобии
26 июня 2024, 10:30

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактическую беседу со школьниками провели полицейские из подмосковных Мытищ в рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути!», сообщает пресс-служба областного главка МВД.
«Инспектор по делам несовершеннолетних рассказала собравшимся школьникам, как проявляются экстремизм и ксенофобия и как обезопасить себя от возможных угроз», — говорится в сообщении.
Ребятам рассказали, как важно сохранять бдительность, общаясь в социальных сетях с неизвестными собеседниками, так как это могут быть вербовщики экстремистских организаций.

Школьникам также напомнили об ответственности за пропаганду экстремистских идей и за заведомо ложные сообщения о терактах.

Кроме того, ребят призвали не размещать в открытом доступе личные данные — этой информацией могут воспользоваться экстремисты.

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У детского сада в Кузбассе открыли необычную песочницу
26 июня 2024, 10:25

Фото: Istockphoto / goodmoments

В Междуреченске Кемеровской области торжественно открыли необычную песочницу.
Она находится на территории детского сада №6 «Ромашка», сообщает издание «Сiбдепо».

Новое место развлечения малышей вместе с сотрудниками городской администрации и родителями воспитанников торжественно открыл мэр города Сергей Перепилищенко. Градоначальник перерезал красную ленточку, дав старт работе масштабной песочницы.
«Это не только познавательно и полезно, но и практично. Поэтому я всех поздравляю с этим событием», – сказал Перепилищенко.
Как отмечает издание, в большой песочнице имеются массивные декоративные элементы и игрушки для игр с песком.

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#игры
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В Красногорске продолжается строительство подъезда к клиническому центру
26 июня 2024, 10:15

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Красногорске завершены основные работы по строительству подъезда к Детскому клиническому центру имени Л.М. Рошаля. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Красногорске завершили основные строительно-монтажные работы по устройству подъездной дороги к зданию строящегося Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля. Готовность объекта — 85%.

«Завершено асфальтирование основного хода дороги, открыто движение транспорта. Также обустроены парковки и заезд к медицинскому центру.Сейчас идёт установка бордюрного камня и благоустройство территории. В ближайшее время начнётся нанесение дорожной и парковочной разметки.До конца 2024 года будут установлены накопительные резервуары локальных очистных сооружений и завершено переустройство инженерных коммуникаций», — сообщили в ведомстве.

Строительство подъездной дороги к детскому центру осуществляется в рамках комплексного плана развития дорожной сети. Она обеспечит транспортную доступность важного социального объекта и со стороны Москвы, и со стороны области.

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Средний класс пожарной опасности сохраняется в лесах Московской области
26 июня 2024, 09:57

Фото: istockphoto / GettyTim82

На территории Московской области до конца неделе сохраняется третий класс пожарной опасности в лесах. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
25 июня возгораний на территории государственного лесного фонда Московской области не зафиксировано.

«26 июня на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности. Такая же ситуация сохранится 27 и 28 июня. В ближайшие дни температура воздуха будет составлять 22-28 °С днём и 14-16 °С ночью. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и кратковременные дожди», — подчеркнули в пресс-службе.

Если вы обнаружите возгорание, пожалуйста, незамедлительно сообщите о нём по номеру горячей линии лесной охраны: 8-800-100-94-00. Также вы можете позвонить по единому номеру экстренных служб «112».

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Загруженность подмосковных дорог утром 26 июня составила три балла
26 июня 2024, 09:50

Фото: istockphoto / GettyTim82

Интенсивность движения на дорогах Московской области по состоянию на утро среды, 26 июня, оценивается на три балла по десятибалльной шкале, при этом на трёх федеральных трассах и девяти шоссе отмечаются затруднения с проездом в сторону столицы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Сложности при движении в сторону Москвы отмечаются на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, Можайское, Ленинградское, Носовихинское, Новорижское, Осташковское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.
Всего на автодорогах Подмосковья этим утром зафиксировано 926 тысяч машин, это на два процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#подмосковье
#минтранс мо
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Минобороны просит взыскать 38 млн рублей с завода из дела генерала Шамарина
26 июня 2024, 08:14

Фото:istock/Michał Chodyra

МО РФ подало иск к пермскому телефонному заводу «Телта»‎ в АС Москвы на 38,8 млн рублей. Завод фигурирует в деле генерала Вадима Шамарина. Об этом информирует РИА Новости.
Исковое заявление о взыскании 38,784 миллиона рублей было принято к производству. Предварительное судебное заседание назначено на 5 августа 2024 года.

По данным следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Вадим Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд МО РФ и общее покровительство.

23 мая СМИ сообщили о задержании начальника Главного управления связи — замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. У Шамарина в собственности официально числится квартира, площадь которой составляет 82,6 квадрата в Подольске. Её примерная стоимость равна 12 миллионам рублей.

Арест замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Приметы на 26 июня: Как привлечь деньги и не загубить здоровье в день Акулины Гречишницы
26 июня 2024, 03:34

Фото: istock / rezkrr

Православные 26 июня вспоминают Акулину (Акилину) — святую казнили за приверженность христианству, когда ей было всего 12 лет. На Руси мученицу прозвали Акулиной Гречишницей. Ее считали покровительницей и пособницей урожая гречихи, гречка на Руси являлась символом благополучия.
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и традиции на 26 июня, что можно и нельзя делать в день Акулины Гречишницы.

Акулина Гречишница — история


Акулина родилась в финикийском городе Библа в христианской семье. Девочка воспитывалась в христианских традициях, и уже в юном возрасте силой слова могла убедить подруг из языческих семей уверовать в Бога. Девочка не понравилось одному недоброжелателю и он донес о её деяниях властям. Ребенка отправили под суд и потребовали отречься от веры, но юная Акулина твердо отказалась. Ее пытались уговорить, умоляли, затем перешли к пыткам, но девочка была непреступна.

После пыток палач счёл, что она умерла, и тело ребенка выкинули за городом на съедение собакам. Остывшего тела коснулся ангел, который повелел ребенку: «Встань и будь здорова. Иди и обличи мучителя, ибо как он сам, так и намерения его ничтожны пред Богом». Тогда девочка встала и направилась к замку правителя.

Увидев, что Акулина невредима, властитель приказал схватить девочку и следить за ней до утра. На следующий день её обвинили в использование магии и приказали казнить. Мощи Акулины позже перевезли в Константинополь, где они хранились в специально созданном храме.

Традиции


В день Акулины Гречишницы народ продолжает сеять гречку. В ряде областей не принято трудится в поле или на огороде, а то гречка плохо взойдет.

В этот день есть традиция готовить гречневую кашу, которой потчуют путников и малоимущих. После сытного угощения они благодарили хозяев и молились за их здоровье, успех и обильный урожай.

В это время обычно летало много комаров, оводов и мух, которые нападали на животных. Чтобы спасти скот от назойливых насекомых, люди выгоняли зверей на пастбища по утру, а к полудню загоняли обратно.

Что можно делать на Акулину Гречишницу


На Акулину Гречишницу сеют позднюю гречиху. Святую считали покровительницей урожая гречихи и молились ей об этом. Наши предки в старину уважали гречиху, поскольку она была признаком изобилия в доме.

Фото: istock / Andrii Medvediuk

На стол обязательно ставили кашу из прошлогодней гречки, которую называли «мирской». Блюдо подавали с жареными грибами, луком, травами, маслом или сметаной.

В старые времена люди наблюдали за оводами, чтобы понять, какой нальётся колос — мелкий или крупный. Согласно поверью, это зависит от размера насекомых. Много крупных оводов — жди большие колосья.

На Акулину рекомендуется есть сырую гречиху. Считается, что это может принести денежные потоки.

Также стоит рассказывать товарищам байки, ведь это поможет укрепить отношения.

Что нельзя делать на Акулину Гречишницу

26 июня (13 июня по старому стилю) не разрешалось собирать целебные растения, ведь можно принести сильный вред не только себе, но и окружающим.

День Акулины Гречишницы называли днем кривых огурцов – если посадить их в это время, хорошего урожая можно не ждать. Также в народе говорили, что если огурцы к этому дню еще не поспели, то вкусными они не будут.

Нельзя в этот день работать — иначе гречка не уродится.

26 июня нельзя ходить в лес, чтобы не покусали насекомые.

На Акулину запрещалось пить молоко, ведь оно считалось вредным, несмотря на то, что наши предки очень любили сочетание тёплой гречневой каши с молоком.
Фото: istock / Bohdan Bevz

Запрещается в этот день делиться какой-то своей радостью. В ином случае все хорошее может обернуться бедой.

Не нужно жаловаться на свою судьбу в день Акулины Гречишницы, иначе может стать еще хуже.

Нельзя держать в голове дурные мысли и ссориться с людьми.

26 июня нельзя принимать важные решения, заключать сделки и совершать крупные покупки. Народ считал, что удачу и финансовое благополучие человеку они не принесут.

Согласно поверью, в день Акулины Гречишницы нельзя выходить из дома после обеда. В случае нарушение запрета без оснований можно встретиться со злыми людьми или нечистью, которые сглазят человека. По этой причине перед выходом за порог было принято читать «Отче наш».
Фото: istock / AleksViking

В этот день не разрешалось веселиться, устраивать пышные торжества, смеяться. Старики говорили, что нарушивший запрет потом будет долго горевать.

Приметы в день Акулины Гречишницы

  • Если на восходе солнца стоит туман, то день будет жаркий;
  • Много комаров днём — погода еще долго будет хорошей;
  • Муравьи не выходят из муравейника — к дождю;
  • Если дует порывистый ветер, то в скором времени установится тихая погода;
  • Не стоит планировать или ходить на первое свидание на Акулину — плохая примета. Любовные отношения не заладятся;
  • Сны с 25 на 26 июня имели важное значение, если в них появлялись родственники спящего.

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#православие
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На Google Maps нашли сверсекретное оружие
Пользователи Google Maps нашли сверхсекретный прототип морского беспилотника
26 июня 2024, 03:24

Фото: istocks/Alena Kravchenko

Сверхсекретный прототип американского морского беспилотника обнаружили на базе в Калифорнии. Это сделали простые пользователи Google Maps, сообщает газета New York Post.
«Сверхсекретный прототип оружия Manta Ray был обнаружен зоркими пользователями Google Maps и остается четко виден для общественности в интернете», – сказано в материале.
В New York Post отметили, что беспилотник может длительное время находиться под водой без дозаправки и предназначен для выполнения различных военно-морских задач.

Как сообщало «Радио 1», ирландский журналист Чей Боуз назвал плохой новостью для боевиков ВСУ применение авиабомб ФАБ-3000 российскими войсками в зоне спецоперации. По его словам, три тонны взрывчатки – это «огромная, разрушительная сила», полностью превращающая в пыль целые здания.

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