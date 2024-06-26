В Подмосковье открыли онлайн-запись на психолого-медико-педагогическую комиссию

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Получить заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или оформить запись на консультацию жители Московской области теперь могут в онлайн-режиме: соответствующий сервис появился на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
В психолого-медико-педагогическую комиссию входят специалисты, которые на основании особенностей и состояния ребёнка дают рекомендации относительно условий обучения и порядка сдачи экзаменов.«Новый сервис позволяет подмосковным родителям быстро и удобно записаться на прохождение психолого-медико-педагогической комиссии. Ранее для этого приходилось с пакетом документов лично обращаться в центральную или территориальные ПМПК», — отметила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
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Лев Каштанов