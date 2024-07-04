В Подмосковье упростили оформление выплаты на школьника

Фото: iStock/Paperkites
К онлайн-услуге по оформлению выплаты на обучающегося на подмосковном госпортале подключили функцию автозаполнения данных, теперь многодетным родителям не придётся самостоятельно вносить информацию о детях, на которых положена выплата, сообщает пресс-служба Мингосупраовления Московской области.
«Подключённый к услуге «умный» сервис при заполнении заявки проверяет информацию обо всех детях заявителя и отображает тех, кому положена, но ещё не назначена выплата. Родителю нужно будет просто выбрать, на кого её оформить, и отправить заявление», — пояснила глава регионального министерства Надежда Куртяник.В министерстве напомнили, что выплата положена детям из многодетных семей на покупку одежды для учёбы в школе.
Читайте также:
В Подмосковье оцифровали услугу в сфере опеки
В Подмосковье упростили онлайн-услугу по получению соцпомощи
В Подмосковье открыли онлайн-запись на психолого-медико-педагогическую комиссию
Лев Каштанов