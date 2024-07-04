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В Подмосковье упростили оформление выплаты на школьника

04 июля 2024, 09:54
Фото: iStock/Paperkites

Фото: iStock/Paperkites

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К онлайн-услуге по оформлению выплаты на обучающегося на подмосковном госпортале подключили функцию автозаполнения данных, теперь многодетным родителям не придётся самостоятельно вносить информацию о детях, на которых положена выплата, сообщает пресс-служба Мингосупраовления Московской области.


«Подключённый к услуге «умный» сервис при заполнении заявки проверяет информацию обо всех детях заявителя и отображает тех, кому положена, но ещё не назначена выплата. Родителю нужно будет просто выбрать, на кого её оформить, и отправить заявление», — пояснила глава регионального министерства Надежда Куртяник.
В министерстве напомнили, что выплата положена детям из многодетных семей на покупку одежды для учёбы в школе.

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#дети
Команда Подмосковья завоевала 95 медалей на чемпионате «Профессионалы»
04 июля 2024, 10:11

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Уже 95 медалей завевали на всероссийском чемпионате «Профессионалы» представители Московской области, из 28 медалей — высшего достоинства, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
«В настоящее время на счету подмосковной команды 95 медалей, из них 28 — золотые. Всего в чемпионате принимают участие более 360 конкурсантов из Московской области. Поздравляем лауреатов и их наставников. И желаем удачи тем, у кого конкурсные испытания ещё впереди», — сказали в министерстве.
Золотые медали представители Московской области получили в компетенциях «кинология», «турагентская деятельность», «монтаж и укладка газового оборудования», «укладка напольных покрытий», «монтаж и эксплуатация газового оборудования» и в ряде других категорий.

Отмечается, что та часть соревнований, которая проводилась на подмосковных площадках, уже завершена. Чемпионат продолжается на базе техникумов и колледжей Москвы, Татарстана и Санкт-Петербурга.

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#образование
#минобразования мо
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В Котельниках ликвидировали пять нелегальных торговых точек
04 июля 2024, 09:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. КОтельники

Пять самовольно возведённых торговых павильонов ликвидировали на территории городского округа Котельники, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Павильоны-самострои были выявлены в ходе совместного рейда полиции, сотрудников Главного управления региональной безопасности (ГУРБ) и администрации округа. В павильонах продавали продукты питания, торговля велась без необходимых разрешительных документов», — говорится в сообщении.
По итогам рейда хозяин торговых точек получил от окружной администрации предписание снести нелегальные постройки. Он не стал дожидаться судебного разбирательства и 28 июня приступил к ликвидации объектов.

Отмечается, что всего с начала текущего года на территории округа было ликвидировано 40 нелегальных торговых точек. Борьба с незаконной торговлей в Котельниках продолжается.

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#котельники
#снос
#торговля
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У артистки Светланы Светличной заподозрили онкологию
Mash: у Светланы Светличной нашли болезненное новообразование
04 июля 2024, 09:01

Фото: РИА Новости/Сергей Кузнецов

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная может страдать онкологией. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации портала, у актрисы нашли болезненное новообразование под нижней челюстью.

Как стало известно, на боли в левом ухе актриса жалуется на протяжении месяца. В настоящее время она проходит обследование. Медики не исключают, что Светличной может понадобиться хирургическое вмешательство.

В марте текущего года Светлана Светличная пережила инфаркт. В тяжёлом состоянии она была доставлена в НИИ имени Склифосовского. Вскоре ее состояние стабилизировалось и дальнейшее лечение 84-летняя артистка проходила амбулаторно.

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#актриса
#пневмония
#медики
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В Подмосковье решили вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта
Воробьев: срок создания мемориала у «Крокуса» зависит от реставрации здания
04 июля 2024, 06:27

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Вопрос о создании мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле» решен, сроки его появления зависят от процесса восстановления сгоревшего здания. Об этом пишет РИА Новости.
«Это связано с восстановлением разрушенной части здания, которая пострадала от пожара», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он добавил, что власти региона находятся в контакте с пострадавшими семьями и собственником по вопросу создания мемориала.

Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в подмосковном Красногорске, в упор расстреляла толпу людей, а затем подожгла «Крокус». Исполнители теракта были успешно задержаны. Погибли 145 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что часть сгоревшего концертного зала «Крокус Сити холл» в Красногорске, возможно, после восстановления передадут под выставочные площади здания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#человек
#крокус сити холл
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Минпромторг добавил Lada Largus и XCite X-Cross 7 в список авто для госслужащих
04 июля 2024, 04:55

Фото: iStock/Apriori1

Минпромторг РФ добавил в список авто для госслужащих Lada Largus, XCite X-Cross 7, а также «Газель» и «Соболь». Об этом говорится в сообщении министерства.
Сейчас список рекомендованных для использования в служебных целях авто состоит из более 40 моделей 14 брендов. Среди отечественных числятся: Lada, «Москвич», УАЗ, «Соллерс», Evolute, «Амберавто», Aurus, ГАЗ, а среди иностранных: Haval, Kaiyi, BAIC, SWM и Citroen.

Поручение о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими автомобилей отечественного производства было дано президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье провели выставку патрульных ретромобилей ко Дню ГАИ. Несколько десятков патрульных автомобилей и мотоциклов представили в Раменском городском округе на выставке, посвящённая 88-летию со Дня образования Госавтоинспекции МВД России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
#мвд
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#поручение
#гаи
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В «Роскосмосе» признали, что американцы были на Луне
Борисов: грунт, переданный США советским ученым, оказался именно лунным
04 июля 2024, 03:12

Фото: iStock/Helen_Field

Грунт, переданный США после полета к Луне, оказался именно лунным. Об этом заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов, пишет РИА Новости.
По его словам, Американцы в свое время передали РФ часть лунного грунта.

«По экспертизе нашей Академии наук, лунный грунт оказался именно лунным», — сказал он.

В июле 1969 года астронавты миссии «Аполлон-1» под руководством Нила Армстронга ступили на поверхность Луны. Из воспоминаний Нила Армстронга: «Лунная поверхность в момент прилунения была ярко освещена. Казалось, что это не лунный грунт, а песчаная пустыня в знойный день.

Ранее сообщалось, что посадочный модуль китайского космического зонда «Чанъэ-6» совершил успешную посадку на обратной стороне Луны. Ракета «Чанчжэн-5 Y8» стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в пятницу, 1 июня, в 12:27 по московскому времени. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#луна
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В Намибии нашли скелет «чудовища» с головой формы сиденья унитаза
Nature: в Намибии нашли остатки древнего хищника с головой формы сидушки унитаза
04 июля 2024, 00:59

Фото: IStock/microgen

Ученые обнаружили на юге Намибии окаменелости давно вымершего огромного болотного хищника, чей череп напоминает форму сиденья унитаза, говорится в исследовании, размещенном в журнале Nature.

«Это новое гигантское четвероногое животное, Gaiasia jennyae, которое обитало в высоких палеоширотах раннего пермского периода (около 280 миллионов лет назад)», — указано в материале.

Исследования ученых показали, что существо чаще всего обитало в болотистых местностях, достигало в длину более 2,5 метров. Специальная форма черепа и устройство челюстей позволяли этому животному быть высшим хищником в своем ареале. Ученые объясняют, что наличие столь крупного охотника говорит о развитой экосистеме, уже существующей в Намибии в столь древний период.

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#ученые
#животное
#череп
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Ульянов день 4 июля: что нужно делать, чтобы привлечь суженого
4 июля в России отмечается Ульянов день
04 июля 2024, 00:00

Фото: istockphoto / dimid_86

4 июля православная церковь отмечает память святого мученика Иулиана Тарсийского. В народном календаре этот день называют Ульяновым днём. С давних времён он считается магическим и связан с различными обрядами, которые помогают укрепить семейные и любовные узы.
Известно, что святой Иулиан родился в Киликии — провинции Малой Азии, которая находится на юго-востоке современной Турции. Его отец был язычником, а мать — христианкой. Она привила сыну любовь к религии, и после смерти отца Иулиан принял крещение.

В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 4 июля, что можно и нельзя делать в Ульянов день.

История


Юность святого пришлась на времена гонений на христиан, которые начались при римском императоре Диоклетиане. Вместе с другими верующими Иулиан был схвачен и заключён в темницу. Несмотря на свой юный возраст, он остался твёрд в своей вере и не отрекся от Христа. В наказание его поместили в мешок со змеями и сбросили в море.

Через несколько дней тело мученика оказалось на берегу Александрии. Там его тело нашла и похоронила благочестивая христианка. Позже мощи святого перенесли в город Антиохию. Рядом с ними совершались чудеса и люди получали исцеление от болезней.

Традиции на Ульянов день


В день памяти верующие ходили в церковь, чтобы помолиться святому. Молитвы Иулиану Тарсийскому помогают укрепить христианскую веру, преодолеть испытания и укрепить семейные отношения.

В старину в Ульянов день вспоминали красивую легенду из народных сказаний о двух влюблённых — Ульяне и Ульяны. По преданию, они назначили друг другу свидание, но так и не смогли встретиться. Юноша, потеряв надежду, отправился домой ни с чем. Чтобы избежать подобной участи, незамужние девушки проводили разные ритуалы и обряды на привлечение суженого. Также в этот день они прибегали к различным косметическим процедурам.

Для сохранения красоты и молодости девушки готовили настои из цветов липы, которые как раз распускались в разгар лета. Считалось, что такие средства укрепляют волосы и придают коже свежесть.

Фото: istockphoto / wwasilisa

Кроме того, липу использовали в медицинских целях. Например, её применяли для лечения простуды, головной боли и других болезней. Также считалось, что липа может защитить от сглаза.

С этим деревом связано множество народных поверий. Наши предки верили, что если причинить дереву вред, то можно заблудиться в лесу. А если липа внезапно засыхала, это предвещало дурные перемены в жизни.

Ульянов день — что нельзя делать


В праздник следует избегать ссор, негативных мыслей и обрядов, направленных на причинение вреда другим людям. Это может обернуться неприятностями для вас самих.

Фото: istockphoto / evgenyatamanenko

Также не стоит отдаляться от близких людей. Если вы расстанетесь с ними в этот день, то это расставание может оказаться долгим. Поэтому важно находить время для общения с родными и близкими и уделять им внимание.

А тем, кто планирует важные встречи или свидания, не следует опаздывать. Иначе вы можете упустить свой шанс.

Что можно делать в Ульянов День?


Ульянов день — отличный повод провести время с семьёй. Можно отправиться на природу и насладиться общением с близкими. Особенно приятно и полезно отдыхать у водоёма.

Фото: istockphoto / champpixs

Этот день был важен для девушек, ведь 4 июля девушки старались умываться росой на заре в Ульянов день, чтобы быть красивыми и привлекать внимание женихов. Также в этот день они могли избавиться от назойливых поклонников. Не всегда сердце отвечает на чужую любовь. Если девушка не испытывала взаимности, она могла последовать старинному ритуалу — написать имя поклонника на бумажке и сжечь её.

В Ульянов день приступали к сбору липового цвета. Отвар из него очень ценился при простуде. Чай с липовым цветом получается невероятно ароматным и вкусным.

Начиная с 4 июля, можно повторно сеять редиску. Это хорошее время, чтобы сделать настой из листьев помидоров и чеснока для обработки растений от вредителей, которые могут повредить овощные и плодовые культуры.

В этот день разрешалось проводить сухую уборку, но при этом запрещалось ходить по мокрому полу. Люди верили, что это может привести к слезам и расставанию.

Приметы на 4 июля


Наши предки обращали внимание на листья папоротника, чтобы узнать, что ждёт их в будущем. Если листья растения опускались вниз, это предвещало жару и засуху, а если они скручивались, то следовало ожидать непогоду.

В этот день разрешалось проводить сухую уборку, но при этом запрещалось ходить по мокрому полу. Люди верили, что это может привести к слезам и расставанию.

В это время лучше всего избегать магических ритуалов, связанных с любовной магией. Не пытайтесь привлечь к себе внимание чарующими обрядами, ведь последствия могут быть непредсказуемыми.

Яркое солнце и духота предвещают скорый ливень. Если дождь идёт в течение всего дня, то он будет продолжаться ещё некоторое время.

Фото: istockphoto / SCM Jeans

Если после полудня ветер внезапно меняет направление, то на следующий день будет солнечно. Когда камни у реки высыхают, скоро начнётся мелкий дождь. А радуга, простирающаяся с запада на восток, обещает тёплую погоду.

Засохшая липа у дома может быть знаком надвигающихся неприятностей. Если же вокруг липы летает много пчёл, то это означает, что год будет богат мёдом. Если птицы плещутся в воде, то ожидается жара.

Гроза в Ульянов день предвещает затяжную непогоду. А яркое солнце после дождя обещает его возвращение к вечеру.

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Тамбовский суд опроверг удовлетворение иска Генпрокуратуры к Шефлеру
03 июля 2024, 23:37

Фото: istockphoto/AMilkin

Тамбовский районный суд опроверг информацию, что иск Генпрокуратуры к миллиардеру Юрию Шефлеру был удовлетворен. Об этом пишет Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Тамбовской области».
В сообщении отмечается, что в СМИ была распространена информация, что суд удовлетворил иск ГП России к бизнесмену Юрию Шефлеру, а также подконтрольным ему компаниям. Отмечается, что это не соответствует действительности.

Юрий Викторович Шефлер — российский предприниматель, миллиардер, владелец SPI Group, крупного производителя алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что Басманный районный суд Москвы обязал Главное следственное управление Следственного комитета России прекратить уголовное преследование в отношении Тархана Эльдукаева, который обвиняется в похищении певца Авраама Руссо и попытке расправы над ним. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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